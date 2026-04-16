        Haberler Gündem Güncel DMM'den 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik başladı' iddiasına ilişkin açıklama

        DMM'den 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik başladı' iddiasına ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik yapıldığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Açıklamada, tüm inceleme ve delil toplama işlemlerinin savcılık koordinesinde eksiksiz tamamlandığı, temizlik çalışmalarının ise resmi izinle başlatıldığı belirtildi

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:22 Güncelleme:
        "İnceleme bitmeden temizlik başladı" yanıtı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından "olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

        DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bazı sosyal medya platformlarında yer alan, Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olayın ardından 'olay yeri incelemesi bitmeden temizlik çalışmalarının başladığı ve delillerin karartıldığı' yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

        Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır. Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir."

