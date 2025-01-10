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        Haberler Gündem Teyit DMM'den Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi iddiasına yalanlama

        DMM'den Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi iddiasına yalanlama

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında paylaşılan, "Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildiğine" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 16:29
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        DMM'den Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi iddiasına yalanlama
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        DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan,”Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildi” iddiası doğru değildir.

        Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir.

        Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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