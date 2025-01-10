DMM'den Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi iddiasına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında paylaşılan, "Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildiğine" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan,”Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildi” iddiası doğru değildir.
Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.