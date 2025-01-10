DMM'den Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna Türk vatandaşlığı verildi iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan,”Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildi” iddiası doğru değildir.



Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir.… pic.twitter.com/jdKG30MdmB