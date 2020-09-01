Çağatay Çelik ccelik@haberturk.com

Galatasaray'ın eski yöneticisi, TFF eski delegesi Doç. Dr. Ural Aküzüm TFF Genel Kurulu'yla ilgili olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimini topa tuttu. Sportif, mali sonuçların ve yönetim şeklinin skandal olduğunu belirten Aküzüm acilen yapısal ve zihinsel reform ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Türk futbolunun içinde bulunduğu durumu değerlendiren Aküzüm, "Türkiye, dünyanın en önemli futbol ülkelerinden biri. Her pazartesi sabahı 20 milyon ilkokul ortaokul öğrencisi öğretmen masası etrafında toplanıp haftanın lig panoramasını konuşur. Bütün patronlar, işçiler, emekçiler, siyasiler, evlerde kadınlar; tepeden tırnağa herkes futbol konuşur. Futbolla yatıp kalkar. Biz böyle bir futbol ülkesiyiz. Türkiye'de günlük sohbetlerde ilk konu futboldur. Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri, G-20 üyesiyiz. Avrupa'nın en pahalı altıncı ligiyiz. Ancak maalesef futbolda bu verilerin çok gerisinde bir yerdeyiz, performans olarak yerlerdeyiz. FIFA dünya sıralamasında 30'lardayız. UEFA'da birçok göstergede bizden geri, Konya'dan küçük ülkelerin çok arkasındayız!" ifadelerini kullandı.

"HESAP VERSİNLER!"

Söz konusu noktaya gelinme sürecine değinen Aküzüm, bu noktaya gelinmesindeki sorumluları işaret ederek "Türkiye'de sporun içinden gelen son TFF Başkanı rahmetli Halim Çorbalı'dır. Federasyon bir ülkenin futbolunun 20, 30 yıllık futbol stratejilerini belirler. Bizimkiler, hangi beleş arabaya kim binecek, hangi delegenin yeğenini nereye yerleştireceğiz, hangi kurula kimin avukatını atayacağız, hangi yurt dışı seyahatine kimi bedava götüreceğizin peşinde. Ülkenin genel vizyonunun çok altında kalan bir futbol yönetimimiz oldu maalesef. Bunu genel kurul kitapçığında bütçeler ve faaliyetler bölümünde de maalesef görüyoruz. Dünyanın en büyük 16. ekonomisi futbol sıralamasında 30'lardaysa inşaatçı yöneticiler bunun hesabını verecek." dedi.

"BAĞIMSIZ TARAFSIZ MİLLİ SPOR MAHKEMESİ ÜLKENİN ULUSAL GÜVENLİĞİ İÇİN GEREK ŞARTTIR"

Türk futbolunda neyin eksik yapıldığı sorusu üzerine konuşan Aküzüm, "Türkiye'nin iç huzuru ve ulusal güvenliği için stratejik öneme sahip bir konudur futbol. Futbol üzerinden ülkemizi karıştırmak isteyenler oldu. 'Sporda adaleti sağlayın' diyoruz, 'Doğru dürüst bağımsız bir spor yargısı kurun' diyoruz ama hala eşi, dostu, akrabayı hukuk kurullarına atamak peşinde olan bir futbol yönetimi var! Ayıptır günahtır! Böylesine büyük bir sosyolojik olay ve Türkiye'nin dünyada geldiği noktaya hiç yakışmayacak tarzda davranışlar olarak görüyorum" yanıtını verdi.

TÜRK FUTBOLU NASIL GELİŞEBİLİR?

Türk futbolunun yukarıya doğru ivme kazanması için gereken çözümlere değinen Aküzüm "Öncelikle futbolumuzda yapısal ve zihinsel reform gerekiyor. Türkiye kamuoyu, maalesef spor federasyonlarının özerkleşmesi konusunu yanlış anlamıştır. Özerklik, teknik bir konuda uzman yönetimlerin uzun vadeli strateji planlama yapması için vardır. Özerklik futbolda oluşan ekonomi ve bütçeyi istediğin gibi harcamaktan ibaret değildir! TFF, zamanında kanun koyucu tarafından bu imkanlara Türkiye'de futbolun geleceğini tasarlamak için kavuşturulmuştur. Acilen Almanya'daki, Fransa'daki ve ileri futbol ülkelerindeki gibi sporun içinden gelen yetiştirilmiş kişilerin futbol yönetiminin başında olması gerekiyor. Platini, Rummenigge, Beckenbauer, Van Der Sar, Kahn, Overmars; ülkelerinde futbolu bunlar yönetti; idari, hukuki, mali süreçler de dahil. Bizde ise müteahhitler ve işadamları yönetti, sonuç büyük başarısızlık" ifadelerini kullandı.

TFF'DE BÜYÜK İSRAF!

"TFF FAALİYET RAPORLARI VE BÜTÇELER İÇLER ACISI!"

- Futbol federasyonu genel kurulu öncesi neler söyleyeceksiniz?

Federasyon'un tepki çeken mali raporlarını da yorumlayan Aküzüm, "Ben bu Federasyon'un bir parçasıyım. Yöneticiliğini yaptığım kulüplerle defalarca delege oldum, TFF'de kulübümün çıkarlarını takip etmekle, hukuk süreçlerine dahil olmakla konuya hakimim. TFF genel kurul kitapçığının ilgili sayfası her şeyi özetliyor. Kimse kusura bakmasın, Türkiye'de altyapı için küçücük paralar harcanırken, TFF cari giderler/personel giderleri kaleminde sadece İstanbul personel giderleri 58 milyon TL harcanıyorsa burada sorun vardır. Temsil ilzam giderlerinin kadın futbolunu geliştirme bütçesinin 7-8 katı olması nasıl kabul edilebilir? Dünya çapındaki ampute ve tüm engelli futbolunun tüm gideri 1,6 milyon TL, iki C-level yöneticinin maaşı kadar. Anlaşılır gibi değil. İki orta seviye yönetici maaşı kadar dünya futbolunda yükselişte olan futsal ve plaj futbolu gideri. Bu ülke futbol ülkesi diyoruz, üç taraf denizlerle çevrili. Yanlış yönetim yanlış planlama ve bütçelemenin sonucu. Sonra beyefendilerin keyfi yüzünden turnuvalarda, Avrupa kupalarında nal topluyoruz. Milletçe moralimiz bozuluyor" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

"ANCAK BİRKAÇ OYUNCU, BU YÖNETİME RAĞMEN YETİŞEBİLMİŞ"

Türkiye'nin futbolcu üretim noktasında hala yerinde saydığını vurgulayan Aküzüm sözlerini şöyle noktaladı:

"A Milli Takımın 18 oyuncusunun 12'si Almanya'da yetişmiş, bu bile bizim ne kadar zavallı bir yönetim anlayışımız olduğunu ortaya koyuyor. 20 yıldır konuştuğumuz şeyleri bir türlü yapamıyoruz. 85 milyonluk bir nüfusta, bu kadar göçmenin olduğu, iyi futbolcu yetiştirmek için sosyolojinin, sınıf atlama isteğinin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede tesadüfler sonucu birkaç oyuncu çıkabilmiş onlar da bana göre böyle bir futbol yönetimine rağmen yetişebilmiş! Sen 85 milyonluk nüfusuyla dünyanın 16. ekonomisi ve en önemli futbol ülkelerinden birinde Galatasaray'ın 20 yıl önceki UEFA ve Süper Kupa şampiyonluğu dışında bir futbol hikayesi yazmaya muktedir değilsen, senin yaptığın planlama, strateji tamamen yanlış ve başarısızdır."