        Doğa Sigorta'dan 530 milyon liralık sermaye artışı - Sigorta Haberleri

        Doğa Sigorta’dan 530 milyon liralık sermaye artışı

        Doğa Sigorta,  büyüme hedefleri doğrultusunda tamamı nakit olarak karşılanan 530 milyon TL tutarında sermaye artışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 14:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:30
        Doğa Sigorta sermaye artırdı
        Doğa Sigorta, büyüme hedefleri doğrultusunda tamamı nakit olarak karşılanan 530 milyon TL tutarında sermaye artışı gerçekleştirdi. Şirket, kurumsal dayanıklılığını ve rekabet gücünü artırmak amacıyla sermaye yapısında güçlendirmeye gitti. Gerçekleştirilen 530 milyon TL’lik sermaye artışı ile şirketin toplam öz sermaye büyüklüğü 4 milyar TL'yi aştı. Sermaye artışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, bu hamlenin şirketin vizyoner hedefleri için kritik bir atılım olacağını vurguladı. Kırmızı, şunları söyledi:

        "Şirketimiz, bugüne kadar sergilediği sağlam finansal duruşuyla sektöründe güven veren bir konuma ulaşmıştır. Bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşımak ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak amacıyla, tamamı nakit olarak karşılanan 530 milyon TL tutarında ilave bir sermaye artışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu adım, 2026 yılı için planladığımız büyüme hedeflerimizin ve sektördeki konumumuzu güçlendirme kararlılığımızın somut bir göstergesidir. "

        'REKABET GÜCÜMÜZÜ KUVVETLENDİRİYORUZ'

        "2025 Aralık ayında yaptığımız bu sermaye artışı, 2025 Eylül ayı itibarıyla şirketimizin %115 seviyesinde olan sermaye yeterlilik oranını 2025 kapanışında daha da yukarı taşıyacak, ayrıca; likidite gücümüzü, risk taşıma kapasitemizi ve sürdürülebilir büyüme potansiyelimizi de önemli ölçüde artıracaktır.

        Gerçekleştirilen bu adım; mevcut güçlü bilanço yapımızı pekiştirmenin yanı sıra; büyüme ve yatırım hedeflerimizi desteklemeyi, değişen piyasa koşullarına karşı kurumsal esnekliğimiz ile dayanıklılığımızı artırmayı ve uzun vadeli rekabet gücümüzü daha da kuvvetlendirmeyi amaçlamaktadır.

        Böylece, uzun vadeli stratejik hedeflerimizi destekleme, paydaşlarımıza değer yaratma istikrarımızı bir kez daha ortaya koymuş oluyoruz. Bu adım, aynı zamanda 2026 yılı için güçlü büyüme hedeflerimizi desteklemektedir. "

        'BAŞARI HİKAYEMİZİN DEVAMI'

        Açıklamasında kurum çalışanlarına ve iş ortaklarına da teşekkür eden Nihat Kırmızı, konuşmasını şu şekilde tamamladı; "Bugün ulaştığımız bu noktada, değerli çalışanlarımızın özverili katkıları ve iş ortaklarımızın güveni en büyük gücümüzdür. Atılan bu adımı, birlikte inşa ettiğimiz başarı hikayesinin doğal bir devamı olarak görüyoruz.

        Geleceğe olan inancımız tam; yolculuğumuza da daha güçlü ve kararlı biçimde aynı ortak hedefler etrafında kenetlenmiş bir şekilde devam ediyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizlere güven duyan; acentelerimiz, brokerlerimiz, banka kanallarımız ve diğer tüm iş ortaklarımıza da en içten teşekkürlerimi sunarım. "

        #Doğa Sigorta
        #sermaye artırımı
        #sigorta
        #kasko
        #TRAFİK SİGORTASI
