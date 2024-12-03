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        Haberler Gündem Çevre Doğal akışı değiştirilen "Dilkaya" yok oluyor! | Son dakika haberleri

        Doğal akışı değiştirilen "Dilkaya Deltası" yok olmanın eşiğinde!

        Van'ın Edremit ilçesinde bulunan, yeşil doğası ve 450'ye yakın kuş türüne ev sahipliği yapan Dilkaya Deltası, bilinçsiz müdahaleler ve çevresel faktörler nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, "Göletin doğal akması gereken yerinden farklı bir noktada müdahalede bulunularak su akışı değiştirildi. Göletin sularının buradan göle akması engelleniyor, bu da doğal yaşam alanının yok olmasına yol açıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 03.12.2024 - 14:35
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        Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan ve eşsiz ekosistemiyle doğaseverlerin uğrak noktası olan Van'ın Edremit ilçesindeki "Dilkaya Deltası", son yıllarda artan tahribatla alarm veriyor.

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        Özellikle, bölgede yapılan bilinçsiz müdahaleler sonucu Van Gölü'ne doğal akışı sağlayan deltada farklı bir yerden akış sağlanması ile, onlarca canlı türünün yaşam alanlarının zarar gördüğü belirtildi.

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        Dilkaya Mahallesi sınırları içinde yer alan delta, çeşitli kişi ya da gruplarca tahrip edilerek hem flora hem de fauna açısından geri dönülmez zararlarla karşı karşıya.

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        Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Başkanı Dr. Erdoğan Özel, bölgenin 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma altına alındığını belirterek, göletin doğal akışına müdahale edildiğini belirtti. Alanda birçok kuş türü ile farklı canlıların yaşadığını ifade eden Özel, “Göletin doğal akması gereken yerinden farklı bir noktada müdahalede bulunularak su akışı değiştirildi. Göletin sularının buradan göle akması engelleniyor, bu da doğal yaşam alanının yok olmasına yol açıyor" dedi.

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        Dr. Erdoğan Özel, "Göletler kuruduğunda, buradaki canlıların yaşam alanları da tamamen bitecek. İlgili kurumlar geçen yıl müdahalede bulunarak bu akışı kapatmıştı, ancak bu yıl tekrar açıldı. Henüz bir müdahale yapılmadı ve gölet boşalmaya devam ediyor. Bu durumun bir an önce önlenmesi gerekiyor. Küçük müdahaleler bile bu eşsiz doğa harikasının gelecek kuşaklara taşınmasında çok kıymetlidir. Buradan yetkililere sesleniyoruz; lütfen bu doğal yaşam alanını koruyalım" diye konuştu.

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        Van Denizi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Üyesi Muhlis Kaya ise delta alanının korunması gerektiğine vurgu yaptı. Kaya, "Burası önemli sayıda kuş, kelebek ve farklı türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgedeki köylülerin bazı mülk arazilerinin su alanı içerisinde kalmasından dolayı, bu alanları boşaltarak kullanma talepleri olduğunu görüyoruz. Bu da deltayı tehdit eden faktörlerden biri. Buranın doğal yapısı, suyun yükselmesi ya da azalmasından etkilenmeyecek kadar güçlü bir ekosisteme sahip. Kapsamlı projelerle burası korunmalı ve turizme kazandırılmalıdır. Kuş gözlem noktaları, kano, su sporları, doğa yürüyüşleri ve kamp gibi birçok etkinlik için ideal bir alan. Bu etkinliklerle köylülerimiz ve doğaseverler hem ekonomik kazanç sağlayabilir hem de bu doğal alanın korunmasına katkıda bulunabilir" şeklinde konuştu.

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        #van haberleri
        #edremit ilçesi
        #dilkaya deltası
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