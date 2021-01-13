Ekmek sofralarımızın vazgeçilmeyen en önemli katıklarından birisidir. Ekmeksiz yemek yemeyen bir toplum olmamızdan dolayı ekmek tüketimimiz oldukça fazladır. Evde ekmek yaparak daha sağlıklı tüketim sağlayabilmeniz mümkündür.

Ekmek Malzemeleri:

1 kg un,

1 tatlı kaşığı toz şeker,

1 kuru maya,

Ilık su

Az tuz

Az şeker

EVDE TAM BUĞDAY EKMEĞİ YAPIMI İÇİN PRATİK TARİFLER

Ekmek Hazırlanması:

Un, maya, şeker, maya ve tuz bir kaba konularak karıştırılıp harmanlanır.

Üzerine yavaş yavaş ılık su ilave edilerek yumuşak bir hamur elde edilene kadar yoğurulur.

EKMEK YAPIMINDA MALZEME SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

1-2 saat mayalanması için dinlenmeye bırakılır.

Yuvarlak bir tepsi hafif yağlanır ve üzerine hamur yayılarak 10 dakika daha bekletilir.

Üzerine çörek otu ya da susam eklenebilir.

200 °C de ısıtılmış fırında pişmesi sağlanır.

Afiyet olsun.