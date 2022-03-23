Mart ayının ilk haftasından itibaren geçerli olan yağışlı hava ve düşük hava sıcaklıkları ülkenin dört bir yanında gözlerin doğalgaz yardımı ödemelerine çevrilmesine neden oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni senenin il günlerinde duyurulan doğalgaz yardımı başvurusu Şubat ayında başlamıştı. Bakan Derya Yanık, Doğalgaz yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. İşte doğalgaz yardımı ödemeleri ve başvuruları hakkında merak edilenler...