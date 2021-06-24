SOCAR Türkiye CEO’su Zaur Gahramanov, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye ile İsviçre arasında oynanan maç öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pek çok üründe olduğu gibi doğal gazda da fiyat düşüşünün birçok değişkene bağlı olduğunu hatırlatan Gahramanov, "Ucuz doğal gaz tüketimi için ekonominin doğası gereği en etkili faktör gaz arzının artışı, doğal gaz kaynaklarının ve tedarik imkanlarının çeşitlenmesi. Açıkçası özellikle yerli ve yenilenebilir kaynakların artması, çeşitlenmesi ile Türkiye’nin doğalgaz maliyetlerinin düşmesini bekliyoruz. Öte yandan Karadeniz’deki rezerv keşfi gibi yeni rezervlerin işletime alınması da doğal gaz arzını artıracak, Türkiye’nin doğal gaz tedarikinde elini güçlendirecek gelişmelerdir. Tüm bunlar fiyatların tüketici lehine değişmesi konusunda etkisi olabilecek önemli etkenler. Dünya geneline baktığımızda ise pandemi şartları devam ettikçe kısa vadeli fiyat öngörüleri yapmak çok mümkün görünmüyor" şeklinde konuştu.

İKİNCİ PETKİM İÇİN FARKLI ORTAKLIKLAR GÖZÜKÜYOR

Daha önce açıkladıkları üzere BP ile beraber Türkiye’ye ikinci Petkim’i kazandırmak için yeni bir petrokimya tesisi kurulmasını planladıklarını açıklayan Gahramanov konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Toplamda 2 milyar dolarlık bir yatırım planıydı. Fakat BP petrokimya işinden çıkma kararı alınca şimdilik bu yatırımı ertelemek zorunda kaldık. BP petrokimya iş birimini Ineos’a sattı ve bu alandan tamamen çıktı. Biz de bu yatırım için Ineos ile görüşme halindeyiz. Bunun dışında bu yatırım için başka şirketler ile de görüşüyoruz."

'KARADENİZ'DE ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK İÇİN HAZIRIZ'

Türkiye'nin Karadeniz'da keşfettiği doğalgaz yataklarının işletilmesi ve gazın çıkarılması konusunda ise Gahramanov görüşlerini şöyle dile getirdi: "SOCAR Türkiye olarak petrol ve doğal gazda uzmanlaşmış bir grubuz ve talebi halinde Türkiye’ye bu süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız. SOCAR olarak Azerbaycan ve Gürcistan’da uzun yıllara dayanan doğal gaz dağıtım tecrübemizle bilgi ve birikimlerimizi Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyarız. Güncel teknolojiler ışığında yenileyerek güvenli ve sürdürülebilir doğalgaz tedariki için geliştirdiğimiz operasyonlarımızla Karadeniz’deki rezervin ekonomimize kazandırılmasında üzerimize düşen katkıyı yapmaya her zaman hazırız."

STAR RAFİNERİ YATIRIM TUTARI 7 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Gayramanov, pandeminin SOCAR Türkiye’nin yatırım planlarında bir değişiklik yapıp yapmadığına yönelik soruya karşılık "SOCAR Türkiye olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 19,5 milyar dolarlık yatırımımızla Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısıyız. Tüm dünyada enerji başta olmak üzere hemen her sektörde büyük bir daralmanın yaşandığı pandemi döneminde de üretimimizi kesintisiz olarak sürdürdük, faaliyetlerimize aralıksız devam ettik. Salgından dolayı daha önce yaşamadığımız, oldukça belirsiz ve zor bir dönemle karşılaştık. Her gün bir sonraki gün için plan yaptığımız bir süreç yönetimi geçirdik. Planlarımızda bir değişiklik yok ama biraz daha dikkatli davranıyoruz" dedi.

Bu dönemde üretim süreçlerindeki stratejik katkısını net olarak gözlemledikleri STAR Rafineri’nin operasyonel kabiliyetini daha da artırmak için başladıkları ek yatırımları, 2022 yılına kadar bitirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gahramanov, STAR Rafineri’de verimliliği artırmak için 600 milyon dolarlık depolama yatırımlarına devam ettiklerini, bu alandaki projelerinin tamamlanmasıyla birlikte STAR Rafineri’nin yatırım değerinin yaklaşık 7 milyar dolara ulaşmış olduğunu açıkladı.

HALKA ARZDA TARİH DEĞİŞTİ

Gahramanov, SOCAR Türkiye’nin halka arz planı ile ilgili olarak "Belirttiğiniz üzere SOCAR Türkiye’nin halka arzı konusunda bir ön çalışma süreci başlatmıştık ancak tüm dünyada pandemi ile tüm büyük şirketlerde olduğu gibi biz de planlarımızı değiştirmek zorunda kaldık. Yaşanan salgın sebebi ile şimdilik halka arz planımızı erteledik. 2021 yılı içinde halka arz planımız yok ancak gelecek yıllar için bu plandan vazgeçmedik" diye konuştu.