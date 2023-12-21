Doğalgaz yardımına nasıl başvurulur? İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 8 ay boyunca ödenen doğalgaz desteği sürüyor. Hatta yapılan en son açıklamada doğalgaz yardımlarına zam yapıldığı belirtildi. Buna göre; hane başına yıllık 3 bin 500 TL'ye kadar olmak üzere doğalgaz desteği verilecek. Peki, doğalgaz desteği ne kadar ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...
Kış aylarına girilmesiyle doğalgaz destek ödemeleri yeniden gündeme geldi. Buna göre, belirlenen ailelere yıllık, bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında doğalgaz yardımı yapılacak. Aralık ayı doğalgaz yardım ödemeleri için gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Peki, doğalgaz yardımına nasıl başvurulur? İşte, doğalgaz desteğine dair tüm detaylar...
DOĞALGAZ DESTEĞİNE ZAM YAPILDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.
Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
“Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;
Türk vatandaşı olması,
e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,
İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması
Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,
Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.