Kış mevsimi geldi. Bir süre sonra kombiler yanmaya başlayacak. Doğalgaz tüketimi de artacak. Bu aşamada Ankara’da ve doğalgaz sektöründe, abonelerin cebini vuran iki temel sorun konuşuluyor. Birincisi, doğalgaz sayaçlarında ortaya çıkan kalibrasyon ya da mekanik arıza sorununa bağlı geçmişe yönelik kesilecek tüketim faturası.

İkincisi, özellikle ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlara, abonelik iptali sonrasında kartlarında kalan doğalgazın parasının hangi tarife(gazı yükledikleri dönemdeki fiyat mı yoksa cari/güncel fiyat mı) üzerinden iade edileceği.

NEREDEYSE ÇEYREK ASIRI BULMUŞ

Birinci sorunla başlayalım. Özellikle ön ödemeli sayaç kullanılan (abone, doğalgazı satın alıyor, sayacına yüklüyor ve tüketiyor) bölgelerin şehiriçi dağıtımını yapan bazı dağıtım şirketlerinin, abonelerine, sayaçlarında kalibrasyon sorunu ya da mekanik arıza bulunduğu gerekçesiyle geriye yönelik 15 hatta 20 yıla uzanan sürelerle tüketim faturası kestiği saptandı. Şirket ya da şirketlerin, bu tartışmalı tahsilat adımını, Borçlar Yasası’na dayandırdığı belirtiliyor.



EPDK’DAN HAKSIZ TAHSİLATA FREN

EPDK, çok sayıda abone şikayetine ve tepkisine de neden olan bu konuda ilgili şirket ya da şirketleri yakın markaja aldı. Kurum’un, kısa süre içinde abone mağduriyetini giderecek biçimde bir karar vermesi bekleniyor. Buna göre, bu tür durumlarda en fazla geriye yönelik 1 yıl fatura kesilebilecek. Abonelerden, bu gerekçeyle uzun yılları kapsayacak biçimde geriye yönelik para tahsil edilemeyecek.

Kartta yer alan doğalgazın parasının iadesine ilişkin ikinci sorunla ilgili de bazı çalışmalar yapıldığı, bu konuda da adım atılacağı belirtiliyor.