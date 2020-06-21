AA

"BP 2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu"na göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 308.5 teravatsaat olarak belirlendi. Türkiye'de, 2018'de toplam 304.8 teravatsaat elektrik üretilmişti. Üretilen bu elektrikte doğalgazın payı yüzde 30.3 (92.5 teravatsaat) olarak hesaplanmıştı.

Elektrik üretiminin 114.6 teravatsaati kömürden, 89.2 teravatsaati hidroelektrik santrallerinden, 58.1 teravatsaati ise doğalgazdan sağlandı.

Böylece, doğalgazdan üretilen elektrik, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 37.2 azalırken, doğalgazın toplam üretimdeki payı da yüzde 18.8'e düştü.

Söz konusu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ise 45.3 teravatsaat oldu. Bu rakam 2018'de 37.8 teravatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmesi, elektrik üretiminde doğal gazın payının azalmasının ana sebebi olarak görülüyor.

BİRLEŞİK KRALLIK İLK SIRADA

Avrupa ülkeleri arasında doğal gazdan elektrik üreten ülkelerin başında 132,5 teravatsaatle Birleşik Krallık geldi. Bu ülkeyi, 126.5 teravatsaatle İtalya, 86 teravatsaatle İspanya ve 71 teravatsaatle Hollanda izledi.

Rapora göre, geçen yıl Avrupa'da en fazla elektrik üreten ülke de 612.4 teravatsaatle Almanya oldu. Almanya'yı 323.7 teravatsaatle Birleşik Krallık izledi.

Türkiye ise 308.5 teravatsaatlik üretimiyle Avrupa'nın en çok elektrik üreten ülkeleri arasında üçüncü sırada yer aldı.