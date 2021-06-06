AA

DAİB ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 157 ülke ile özerk ve serbest bölgeye ürün gönderildi.

Geçen yıl mayısta 129 milyon 941 bin dolarlık ihracat yapan DAİB üyelerinin bu yılın aynı ayındaki dış satımı, yüzde 62,56'lık artışla 211 milyon 238 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl mayıs ayında yurt dışına 102 milyon 968 bin dolarlık sanayi ürünü, 23 milyon 187 bin dolarlık tarım ürünü satan DAİB üyesi firmalar, bu yıl aynı dönemde sanayide yüzde 44,27'lik artışla 148 milyon 554 bin dolarlık, tarımda ise yüzde 123,50'lik artışla 51 milyon 825 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Mayıs ayında madencilik sektörünün ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 186,81'lik artışla 3 milyon 785 bin dolardan 10 milyon 857 bin dolara çıktı.

Sanayi ürünleri ihracatında mayıs ayında ilk sırayı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 173,30'luk artışla 29 milyon 262 bin dolarla çelik sektörü aldı.

Bu sektörü 23 milyon 536 bin dolarla makine, 18 milyon 854 bin dolarla kimya sektörleri takip etti.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı da geçen yılın mayıs ayına kıyasla 135,59'luk artışla 16 milyon 849 bin dolara yükseldi.

DAİB üyesi firmalar, mayıs ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde 2 milyon 76 bin dolar, yaş meyve ve sebzede 26 milyon 25 bin dolar, meyve sebze mamullerinde ise 3 milyon 409 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

IRAK İLK SIRADA

Birliğin mayıs ihracatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında 57 milyon 168 bin dolarla ilk sırada Irak yer aldı.

Irak'ı 15 milyon 229 bin dolar ile Türkmenistan, 12 milyon 846 bin dolarla Azerbaycan-Nahçıvan, 11 milyon 308 bin dolarla İran, 11 milyon 119 bin dolarla Almanya, 10 milyon 312 bin dolarla Suriye, 5 milyon 686 bin dolarla Fildişi Sahili izledi.

TİM Denetim Kurulu Üyesi de olan DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yurtta 17 günlük tam kapanma dönemine rağmen Birlik olarak mayıs ayında ciddi ihracat artışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tanrıver, yıl sonundaki 2,5 milyar dolar ihracat hedeflerini tutturacaklarını dile getirerek, ülkenin ekonomik gelişiminde önem arz eden ihracat başarısından dolayı başta bölge ihracatçıları olmak üzere tüm ihracatçıları tebrik etti.