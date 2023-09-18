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        Haberler Magazin Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca evleniyor mu? Paylaşım kafaları karıştırdı!

        Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca evleniyor mu? Paylaşım kafaları karıştırdı!

        BluTv'de yayınlanan 'Doğu' dizisinin başrol oyuncusu Doğu Demirkol, bir süredir Levent Kırca ve Oya Başar'ın kızı Ayşe Kırca ile aşk yaşıyor. Ünlü komedyenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım kafa karıştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:18
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        Doğu Demirkol, bir süredir aşk yaşadığı Levent Kırca ve Oya Başar’ın kızı Ayşe Kırca ile pozunu Instagram’ın hikaye bölümünden paylaştı.

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        Doğu Demirkol, yayınladığı hikayesine düştüğü not ile kafaları karıştırdı. Demirkol'un takipçilerinden: "Evlilik teklifi mi etti?" yorumları geldi.

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        Doğu Demirkol'un yaptığı paylaşımına “She said maybe” (Belki dedi) şeklinde not düşmesi sevenleri tarafından “Evlilik teklifi mi etti?” diye yorumlandı.

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        Doğu Demirkol ve Ayşe Kırca'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

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        İşte Doğu Demirkol'un paylaşımı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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