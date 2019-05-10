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Doğuda ihracat nisan ayında artışa geçti

AA

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca nisan ayında yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,66 artarak 148 milyon 543 dolara çıktı

Doğu Anadolu İhracat

DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, nisan ayında Birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 154 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB üyesi firmaların nisan ayı ihracatı 148 milyon 543 bin dolar, ocak-nisan ayı toplam ihracatı ise 581 milyon 210 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında DAİB'in ihracatının en fazla arttığı sektörler tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

Geçen yıl nisan ayında 115 milyon dolarlık sanayi ürünü, 21 milyon dolarlık tarım ürünü, 6 milyon 962 bin dolarlık da madencilik sektöründen ürün satan DAİB üyeleri, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 7,18'lik artışla 22 milyon dolarlık, madencilik sektöründe 7,25'lik artışla 7 milyon 467 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Birliğin nisan ayındaki dış satımının 118 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda DAİB'in nisan ayındaki ihracatında ilk sırayı 19 milyon 695 bin dolar ile makine, 19 milyon 47 bin dolar ile kimya, 19 milyon dolar ile hazır giyim, 14 milyon 923 milyon dolarla otomotiv sektörü izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de aynı ayda 10 milyon 900 bin dolarlık ihracat yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

Birliğin ihracatında ülke bazında ilk sırada Irak yer aldı.

Söz konusu ayda Irak'a 36 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 9 milyon 483 bin dolar ile Almanya, 9 milyon 312 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 6 milyon dolar ile İran takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında 154 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Ramazan ayının tüm İslam alemi ve ihracatçı ailesine hayırlara vesile olmasını dileyen Tanrıver, "DAİB olarak nisan ayını önceki yılın nisan ayına göre yüzde 3,66'lık artışla kapatarak 148 milyon 543 bin dolarlık ihracat yaptık. İhracatımızı sonraki aylarda daha da çoğaltacağız. Hamdolsun ihracatta ciddi ivme kazanmaya başladık. Bu artış bizi ve ihracatçımızı sevindirdi." dedi.

Tanrıver, Irak, İran ve Suriye pazarlarında sorun olduğunu belirterek, bu sorunlara rağmen ihracatı artırmak için çalıştıklarını aktardı.

Birlik olarak 17 ilde ihracat seferberliği başlattıklarını ifade eden Tanrıver, "İnsanlar artık ihracat yapmanın hedefinde. Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların ihracatla aşılacağını biliyoruz. İhracat yapan firmalarımızda olumlu atılımlar var. Nisan ayındaki artışı bir başarı hikayesinin başlangıcı olarak görüyor ve mayıs ayında bu artışı daha çoğaltacağız." diye konuştu.

Tanrıver, söz konusu aydan en çok ihracat artışının tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinden olduğunu belirterek, en çok Irak, Almanya, Azerbaycan-Nahçivan, İran ve İsrail gibi ülkelere ihracat yaptıklarını kaydetti.

Mayıs ve haziranda ihracatta artış olacağına işaret eden Tanrıver, şöyle konuştu:

"Bölgemize 5 yakın komşu ülkemiz var. Bunları hedef alıyoruz. Suriye pazarında yokuz, Irak pazarında çifte vergilendirmelerden dolayı ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Ama bir süre önce Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Irak'a gitti. Yakında da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan aynı ülkeye ziyaret yapacak. Bu ziyaretlerin sorunları çözeceğine ve bundan sonra ihracatımızdaki ivmeyi yakalayacağımıza inanıyoruz. Amacımız daha da çok alternatif pazar ve ülkeler."

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