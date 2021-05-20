Doğum gününde toprağa verilmişti, böyle bıçaklandı 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde tartıştığı kişiler tarafından öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya'nın uğradığı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere saldırganların, Metehan Vehbi Kaya ve Mercan Kaya´yı onca kişinin içinde darp edip, bıçakladığı anlar yansıdı.

Olay, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkii'nde meydana geldi. İki kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheliden Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.