Doğum Parası Şartları Nelerdir? Doğum Parası Almak İçin Gerekenler Nelerdir, Kimler Alabilir?

Doğum Parası Nedir?

Doğum parası; canlı doğum yapan annelere, çocuk sayısına göre tek seferlik olarak ödenen, geri ödemesiz sosyal yardımdır. Bu yardım, annenin çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın doğum sonrası aile bütçesine katkı amacıyla verilir. 2015 yılından bu yana uygulanmakta olan bu destek, her çocuk için farklı tutarda ödenmektedir.

Doğum Parası Alma Şartları Nelerdir?

Canlı Doğum Yapılmış Olması Doğum parası yalnızca canlı doğan çocuklar için verilir. Ölü doğumlarda ödeme yapılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak Anne ya da babanın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ya da mavi kart sahibi olması yeterlidir.

Çocuğun Kimlik Kaydının Yapılmış Olması Yeni doğan bebeğin nüfus müdürlüğünde kimlik kaydının yapılması şarttır. Kimlik belgesi olmadan başvuru yapılamaz.

Başvurunun Zamanında Yapılması Doğumdan sonra 5 yıl içinde başvuru yapılmalıdır. Bu sürenin geçmesi durumunda hak kaybı yaşanır.

Başvurunun Annenin Kendisi Tarafından Yapılması Başvuru, doğumu yapan anne tarafından gerçekleştirilmelidir. Anne hayatta değilse, baba veya yasal vasiler başvurabilir.

Doğum Parası Miktarı Ne Kadardır? Doğum parası ödemesi çocuk sayısına göre belirlenir ve 2025 yılı itibarıyla güncel tutarlar şöyledir: İlk çocuk için: 300 TL İkinci çocuk için: 400 TL Üçüncü ve sonraki çocuklar için: 600 TL Bu tutarlar her çocuk için yalnızca bir kez ödenir ve her doğumda tekrar alınabilir. Doğum Parası Başvurusu Nasıl Yapılır? Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi Doldurulur. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden temin edilebilen bu dilekçe eksiksiz şekilde doldurulmalıdır. Kimlik Belgeleri Hazırlanır. Anne ve bebeğin T.C. kimlik numarası bulunan kimlik belgeleri başvuruya eklenmelidir. Başvuru Yeri Çalışan anneler, kendi çalıştıkları kurum aracılığıyla başvuru yapabilir. Çalışmayan anneler, doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilir. Ayrıca başvuru e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilir. Doğum Parası Kimlere Verilir? Doğumu Türkiye’de gerçekleşen ve çocuğu nüfusa kayıt ettiren annelere