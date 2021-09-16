Eşinin alışverişini bekledi 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Doğuş ve Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tura çıkan ikiliden Doğuş, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi.

Yaklaşık yarım saat boyunca eşinin kozmetik alışverişini bitirmesini bekleyen şarkıcı, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Sanatçı, "Kusura bakmayın, telefonda önemli bir konu konuşuyorum. Alışveriş yaptık, şimdi evimize gidiyoruz." şeklinde konuştu. Objektiflere poz veren ikilinin, siyahlara bürünmüş halleri de dikkatlerden kaçmadı.