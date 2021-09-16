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Haberler Fiskos Doğuş ile eşi Xosqedem Hidayetqizi'nın alışveriş turu - Magazin haberleri
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Doğuş ile eşinin alışveriş turu

Önceki gün Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi ile birlikte alışveriş turunda objektiflere yansıyan şarkıcı Doğuş, "Kusura bakmayın, telefonda önemli bir konu konuşuyorum. Alışveriş yaptık, şimdi evimize gidiyoruz" dedi

Doğuş ile eşi Xosqedem Hidayetqizi'nın alışveriş turu - Magazin haberleri
Eşinin alışverişini bekledi
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Doğuş ve Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tura çıkan ikiliden Doğuş, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi.

Yaklaşık yarım saat boyunca eşinin kozmetik alışverişini bitirmesini bekleyen şarkıcı, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Sanatçı, "Kusura bakmayın, telefonda önemli bir konu konuşuyorum. Alışveriş yaptık, şimdi evimize gidiyoruz." şeklinde konuştu. Objektiflere poz veren ikilinin, siyahlara bürünmüş halleri de dikkatlerden kaçmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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