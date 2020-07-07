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Doğuş Otomotiv, 2019 yılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Doğuş Otomotiv’in 2019 yılında çevre ve toplumsal kalkınma, etik ve yönetişim alanlarında geliştirdiği uygulamalar ve hedeflerinin yer aldığı raporda ayrıca Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yer alan hedeflere uygunluk da detaylı biçimde aktarılıyor. Bu yıl raporlama dönemine denk gelen küresel Covid-19 salgını ile ilgili şirkette risk yönetimi açısından neler yapıldığına da yer veriliyor.

Sürdürülebilirlik vizyonuyla şirketin geleceğini yeniden tasarladıklarını vurgulayan Doğuş Otomotiv İcra ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, "Değer ’yaratma’ ve ‘üretme’ kültürü değişiyor. Bu nedenle Doğuş Otomotiv olarak değer kavramını yeniden tanımlayarak sürekli izleyen, ölçen, değerlendiren, öğrenen ve tüm paydaşlarıyla şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkeleri üzerine inşa edilen bir değer anlayışıyla, hızla değişen dünyaya uyumu öncelikli kabul ederek ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Yıl içerisinde devreye aldığı uygulamalarla çevresel birçok fayda sağladığı belirtilen Doğuş Otomotiv'in, atık yönetimi sayesinde son 5 yılda 34 bin tondan fazla karbondioksit salınımını önlediği bildirildi.

EMİSYONLAR YÜZDE 42.7 AZALTILDI

Yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında akü geri kazanımıyla, 3 bin 407 ailenin 1 aylık elektrik tüketimine eşdeğer miktarda, toplam 783 bin 550 kWh enerji tasarrufu sağladı.

Geri kazanıma gönderilen 508 bin 508 kilogramlık atık akü sayesinde şirket, 305 bin 105 kilogram kurşun ve 50 bin 851 kilogram plastiğin geri kazanımını sağlarken, 101 bin 702 kilogram asitli suyun nötralizasyonuyla çevreye zarar vermesinin önüne geçti.

Geri kazanıma yollanan 315 bin 280 kilogram kâğıt/karton atığın geri dönüşümüyle 5 bin 360 adet, 222 bin 620 kilogram ahşap ambalajın geri dönüşümüyle ise 666 adet ağacın kesilmesinin önlendiği bilgisinin yer aldığı raporda, lojistik operasyonlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını geçen yıla göre yüzde 42,7 azaltıldığı da açıklandı.

Rapora dahil olan 11 yeni şirket ile tedarikçilerin sayısı 27’ye, Yetkili Satıcı ve Servis sayısı ise 24’e ulaştı. Rapora göre 2019 yılında katılan Yetkili Satıcı ve Servisler, tüzel kişilik olarak tüm Bayi ağının yüzde 40’ına ulaştı. İştiraki olan Doğuş Oto ile birlikte bu oran yüzde 73’u buluyor.