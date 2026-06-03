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        Haberler Magazin Doğuş: Reha Muhtar'a hakkımı helal ediyorum

        Doğuş: Reha Muhtar'a hakkımı helal ettim

        Şarkıcı Doğuş, geçmişte kırgınlığını dile getirdiği Reha Muhtar'ın vefatının ardından, "Ben hakkımı helal ettim, Allah rahmet eylesin" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:45 Güncelleme:
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        "Hakkımı helal ettim"

        Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Muhtar, bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede 66 yaşında vefat etti.

        Reha Muhtar'ın hayatını kaybetmesi üzerine şarkıcı Doğuş, Muhtar'ın geçmişte kendisi hakkında kaleme aldığı yazılara ve aralarında yaşanan sürece dair bir paylaşımda bulundu. Doğuş, henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve ardından haksız yere üç ay cezaevinde kaldığını belirtmişti. Reha Muhtar'ın ise köşesinde kendisini suçlu gibi lanse ettiğini savunan ünlü şarkıcı, maruz kaldığı bu durum nedeniyle usta televizyoncuya karşı yıllarca büyük bir kırgınlık beslemişti.

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        Şarkıcı Doğuş, "Ben, 'Öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. Ben hakkımı helal ettim, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

        "DOSTLUĞUNU ESİRGEMEDİ"

        Reha Muhtar'ın vefatının ardından Mahsun Kırmızıgül de duygularını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, "Reha Muhtar’ın benim hayatımdaki yeri her zaman çok ayrı oldu. Show TV Ana Haber’e defalarca konuk oldum. Bana karşı her zaman samimi, dürüst ve destekleyici davrandı" dedi.

        Kırmızıgül, kendisine kamuoyunun gözünde karalamak ve bir hesaplaşmanın parçası hâline getirmek için şantaj yapıldığı zamanlarda Muhtar'ın kendisine destek olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, "Benim için zor bir zamanda, doğru bildiğinin yanında duran bir insan olduğunu gösterdi. Bugün geriye dönüp baktığımda sadece başarılı bir televizyoncuyu değil, cesur ve dostluğunu esirgemeyen bir insanı hatırlıyorum. Allah rahmet eylesin. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

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