Bünyesinde Patos, Cipso gibi cips markalarının yanı sıra çay, şeker ve salça markalarını da barındıran Doğuş Yiyecek İçecek, şirketin bütünü için azınlık ortağa sıcak baktığını ve Avrupalı bir şirketle görüşme yaptıklarını söyledi.
Reuters'in haberine göre, bir şirket yetkilisi konuyla ilgili İş Yatırım'ın yetkili olduğunu belirterek, ortaklık için şu anda kesinleşen bir durum olmadığını ancak Avrupa'dan bir şirketle görüştüklerini söyledi. İş Yatırım'ın ise konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.
'KOMPLE SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'
Şirket yetkilisi, daha önce de uluslararası büyük şirketlerle görüştüklerini ancak bir sonuç alınamadığını belirterek, "Azınlık bir ortağa sıcak bakıyoruz. İki üç ay önce bir toplantı yaptık. Yüzde 10-20 arası ortaklığa sıcak baktılar. Olay bu kadar. Avrupalı bir şirketle görüşmeler sürüyor, şu ana kadar bir toplantı yapıldı. 3-4 ay daha sürer. Olur ya da olmaz. Komple şirketi satmayı düşünmüyoruz, öyle bir parayı da vermiyorlar" diye konuştu.
Şirkete Uzakdoğu'dan da tekliflerin geldiğini kaydeden yetkili, bu yıl için cirolarının 2 milyar TL olduğunu belirterek, bunun üçte biri oranda da bankalara borcun olduğunu ancak bu borçlarla ilgili bir sıkıntı olmadığını vurguladı.
AFYON ŞEKER FABRİKASINI SATIN ALMIŞTI
1985 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Doğuş Çay, Patos ve Cipso gibi gibi markaların yanı sıra, Doğuş domates salçası markasını da bünyesinde barındırıyor.
Şeker alanında da Doğuş şeker markasıyla faaliyet gösteren şirket son olarak 2018 yılında özelleştirilen Afyon şeker fabrikasını 725 milyon lira bedelle satın almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.