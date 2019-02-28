Bünyesinde Patos, Cipso gibi cips markalarının yanı sıra çay, şeker ve salça markalarını da barındıran Doğuş Yiyecek İçecek, şirketin bütünü için azınlık ortağa sıcak baktığını ve Avrupalı bir şirketle görüşme yaptıklarını söyledi.

Reuters'in haberine göre, bir şirket yetkilisi konuyla ilgili İş Yatırım'ın yetkili olduğunu belirterek, ortaklık için şu anda kesinleşen bir durum olmadığını ancak Avrupa'dan bir şirketle görüştüklerini söyledi. İş Yatırım'ın ise konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.

'KOMPLE SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Şirket yetkilisi, daha önce de uluslararası büyük şirketlerle görüştüklerini ancak bir sonuç alınamadığını belirterek, "Azınlık bir ortağa sıcak bakıyoruz. İki üç ay önce bir toplantı yaptık. Yüzde 10-20 arası ortaklığa sıcak baktılar. Olay bu kadar. Avrupalı bir şirketle görüşmeler sürüyor, şu ana kadar bir toplantı yapıldı. 3-4 ay daha sürer. Olur ya da olmaz. Komple şirketi satmayı düşünmüyoruz, öyle bir parayı da vermiyorlar" diye konuştu.

Şirkete Uzakdoğu'dan da tekliflerin geldiğini kaydeden yetkili, bu yıl için cirolarının 2 milyar TL olduğunu belirterek, bunun üçte biri oranda da bankalara borcun olduğunu ancak bu borçlarla ilgili bir sıkıntı olmadığını vurguladı.

AFYON ŞEKER FABRİKASINI SATIN ALMIŞTI

1985 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Doğuş Çay, Patos ve Cipso gibi gibi markaların yanı sıra, Doğuş domates salçası markasını da bünyesinde barındırıyor.

Şeker alanında da Doğuş şeker markasıyla faaliyet gösteren şirket son olarak 2018 yılında özelleştirilen Afyon şeker fabrikasını 725 milyon lira bedelle satın almıştı.