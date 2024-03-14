YENİ VOLKSWAGEN FİYAT LİSTESİ 2024:

1,5 eTSI 150 PS- 2.433.000 TL

1.5 eTSI 150 PS- 2.433.000 TL

1.5 eTSI 150 PS- 2.713.000 TL

1.5 eTSI 150 PS- 2.787.000 TL

2.0 TDI SCR 193- 4.215.000 TL

2.0 TSI 265 PS- 4.240.000 TL

2.0 TDI SCR 193 PS- 4.318.000 TL

VOLKSWAGEN PASSAT ÖZELLİKLERİ

3 farklı motor tipi bulunuyor.

Yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 12.9” bilgi ve eğlence sistemi ve 10.25’’ dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor.

Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirildi. Bunlar şu şekilde;

Şerit takip asistanı “Lane Assist”,

Yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”,

Dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”,

Gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor”,

Hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 eTSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor.

4 tekerden çekiş sistemi, 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorda standart olarak yer alıyor.

Yeni Passat, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor.