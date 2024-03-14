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        Haberler Ekonomi Otomobil Dokuzuncu nesil Volkswagen Passat satışta! 2024 Volkswagen Passat özellikleri, fiyat listesi - Otomobil Haberleri

        Dokuzuncu nesil Volkswagen Passat satışta! Yeni formda farlardan VW logosuna doğru uzanan şerit LED'e sahip

        Türkiye'de Passat Sedan'ın üretiminin bitmesi sonucu dokuzuncu nesil yeni Passat Variant satışa sunuldu. Yenilenen özellikleri ile alıcısına 3 farklı motor tipi ile satışa sunuluyor. Tasarımdaki değişikliklerle dikkat çeken yeni Passat artık daha ince bir far görünümüne sahip.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 13:06
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        Dokuzuncu yeni nesil Volkswagen Passat özellikleri ve fiyat listesi belli oldu. Türkiye’de satışa sunulan Sedan'ın üretiminin bitmesi sonucu Passat Variant’ın 4 tekerden çekiş sistemi, 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorda standart olarak yer alıyor. 2024 model Volkswagen Passat, 10.25 inç boyutundaki gösterge ekranına sahip olurken uzunluğu 144 mm yani toplam 4.917 mm ulaşıyor.

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        GOODYEAR LASTİKLERİ, YENİ PASSAT MODELİNİN ORİJİNAL EKİPMANI OLDU

        Goodyear, Passat Variant modelinin orijinal ekipmanı olarak kendi ürünlerinin kullanılacağını duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear lastikleri, Volkswagen Passat Variant modelinin orijinal ekipmanı seçildi.

        Goodyear'ın yaz, kış ve dört mevsim lastikleri, yeni modelde geçerli tüm lastik ebatlarında mevcut olacak.

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        YENİ VOLKSWAGEN FİYAT LİSTESİ 2024:

        1,5 eTSI 150 PS- 2.433.000 TL

        1.5 eTSI 150 PS- 2.433.000 TL

        1.5 eTSI 150 PS- 2.713.000 TL

        1.5 eTSI 150 PS- 2.787.000 TL

        2.0 TDI SCR 193- 4.215.000 TL

        2.0 TSI 265 PS- 4.240.000 TL

        2.0 TDI SCR 193 PS- 4.318.000 TL

        VOLKSWAGEN PASSAT ÖZELLİKLERİ

        3 farklı motor tipi bulunuyor.

        Yenilenmiş bir yazılıma sahip yeni nesil 12.9” bilgi ve eğlence sistemi ve 10.25’’ dijital gösterge paneli “Active Info Display” ile sunuluyor.

        Volkswagen’in IQ.DRIVE sürüş destek sistemleri kapsamında geliştirildi. Bunlar şu şekilde;

        Şerit takip asistanı “Lane Assist”,

        Yaya ve araç algılama özelliklerine sahip acil durum frenleme sistemi “Front Assist”,

        Dinamik trafik işareti algılama sistemi “Dynamic Road Sign Display”,

        Gelişmiş dikkat ve yorgunluk algılama sistemi “Driver Attention Monitor”,

        Hafif hibrit teknolojisine sahip 1.5 eTSI motor 150 PS güç ve 250 Nm tork değeri üretiyor.

        4 tekerden çekiş sistemi, 4Motion hem 2.0 TDI hem de 2.0 TSI motorda standart olarak yer alıyor.

        Yeni Passat, Business, Elegance ve R-Line donanım seviyeleriyle müşterilerle buluşuyor.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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