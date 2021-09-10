F1 dolandırıcıları! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

12 Eylül Pazar günü uluslararası otomobil yarışlarının zirvesinde yer alan etkinliklerden İtalya F1 Grand Prix gerçekleşecek. Ancak salgının getirdiği kısıtlamalar nedeniyle taraftarlar, etkinliğe katılamayacak ve takımlarını destekleyemeyecek. Bu nedenle bu yıl Grand Prix meraklıları yarışları canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Siber suçlular da bu durumu fırsat bilip kullanıcıların kimlik bilgilerini elde etmek için çeşitli çevrimiçi dolandırıcılık planları yapmaya başladı.

Dolandırıcıların motor sporları tutkunlarının F1'e olan ilgisinden nasıl para kazandığına dair genel bakış açısı elde etmek üzere siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin uzmanları, İtalya Grand Prix'sini ücretsiz olarak canlı yayınlamayı vadeden çok sayıda web sitesini analiz etti. Beklendiği üzere bu sayfalardan bazılarının, ziyaretçilerin kimlik bilgilerini çalmak için düzenlenmiş kimlik avı web siteleri olduğu ortaya çıktı.

'1 DOLARA CANLI İZLEYİN' TUZAĞI!

Uzmanlar, İtalya Grand Prix'sinin canlı akışını sağlayan çok sayıda sahte web sitesi buldu. Yapılan tespitlere göre bu sahte siteler, F1 yayınını izlemek için seyircilerin web sitesine kaydolmalarını ve izlemeye devam etmek için 1 dolar ödemelerini istiyor.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu web sitelerinin sahte olduğu ve dolandırıcıların kredi kartı bilgilerini çalma girişimlerinde bir araç olarak kullanıldığı belirlendi.

Bu türden kimlik avı yönteminin oldukça yaygın ve dolandırıcılar arasında en popüler olanlardan biri olarak kabul edildiğini vurgulayan Kaspersky uzmanları, F1'i yalnızca İtalya Grand Prix'si için değil, aynı zamanda Rusya, Hollanda ve diğer ülkelerdeki yarışlar için de yayınlamayı öneren benzer kimlik avı web sitelerini keşfetti.

“OLİMPİYAT OYUNLARI’NI DA KULLANMIŞLARDI”

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Tatyana Shcherbakova, şunları söyledi: “Siber suçlular, kullanıcıların paralarını ve kimlik bilgilerini çalmak için en popüler yemlerden biri olarak büyük spor etkinliklerini kullanıyor. Olimpiyat Oyunları sırasında da benzer bir eğilim gözlemledik. F1'i izlemek isteyen kullanıcılar, ziyaret ettikleri kaynaklara karşı dikkatsiz hale geldi. Siber suçluların umduğu da bu. Dolandırıcılar kullanıcıların dikkatini dağıtmak ve kimlik bilgilerini çalmak için çeşitli teknikler geliştirdiler. Bu nedenle izleyicileri ziyaret ettikleri sitelere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.”

Uzmanlar, bu tarz yöntemleri kullanan dolandırıcıların kurbanı olmamak için şunları tavsiye ediyor:

- Kişisel verileri girmeden önce web sitelerinin gerçekliğini kontrol edin. Yayınları izlemek için yalnızca resmi web sayfalarını kullanın. URL biçimlerini ve şirket adı yazımlarını iki kez kontrol edin

- Tıklamadan önce bağlantıyı kontrol edin. URL'yi görmek, yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri aramak için fareyle adresin üzerine gelin

- Kötü amaçlı ekleri tanımlayan ve kimlik avı sitelerini engelleyen güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.