Bugün Altın fiyatları ne kadar?

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Son 10 günde TL dolar karşısında diğer gelişmekte olan ülkelerle beraber değer kaybı yaşadı.

Gelişmekte olan ülkelerdeki düşüşle Merkez Bankası'nın faiz indiriminin etkisi birleşince dolar/TL 5.86'dan 5.94'e geldi. Dün ise 5.94-5.95 aralığında kararsız bir seyir izledi.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELİYOR

Dolar yeni güne de 5.9450'den başladı. Dün 6.56'yı aşan Euro/TL ise 6.5575'ten yeni günü selamladı. Bugün piyasaları dramatik bir şekilde etkileyebilecek bir veri açıklanmayacak ancak gözler Çin'deki koronavirüs salgınında olacak.

Son gelen bilgilere göre salgında ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi. Beijing'de de koronavirüsten ilk ölüm görüldü. Çin devletinin yayın organı People's Daily koronavirüs olduğu teyit edilen vakaların sayısının 4 bin 193'e yükseldiğini açıkladı.