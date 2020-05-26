Altın fiyatları bugün ne kadar?

AA

Dün yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan piyasada 6,8025- 6,8176 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.1 azalışla 6.8119'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0.2 altında 6,8007'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0.1 azalışla 7.4253'ten, sterlin/TL önceki kapanışın yüzde 04 üzerinde 8.3330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0.2 altında 99.6, Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.2 yükselişle 1.0917 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurtiçi piyasalarda tatilin devam ettiğini, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6.83'ün direnç 6.78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.