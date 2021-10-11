Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından en çok merak edilen konulardan biri de dolar kuru oldu. Dolardaki yükseliş merak ediliyor.

11 EKİM DOLAR NE KADAR OLDU?

11 Ekim Dolar kuru 9,0040 TL'den işlem görüyor.

Dolar yeni haftaya 8.95 liradan başladı. Ağustos ayında yaklaşık 10 ayın ardından ilk kez cari fazla verildiğinin açıklanmasıyla 8.92 liraya geriledi. Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre ağustos ayında 528 milyon dolar cari fazla verildi.

Dolardaki düşüş çok sürmedi. Öğlene doğru yeniden yükselişe geçti. Piyasa kapanış saatinde 8.96 civarındaydı. Piyasa kapanışının ardından ise 9.01 lirayla rekor kırdı.

Dolardaki hızlı yükseliş geçen ay Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle başlamıştı. PPK, 23 Eylül'de politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmeden önce dolar 8.65 liraydı.