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Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgınının hızla yayılmaya devam etmesi dolara talebi artırıyor. Dün sabah 6.61 civarında olan dolar/TL gün boyunca yükselişini sürdürdü. Akşam 10 civarında ise 6.70'i aştı.

Dolar yen, güne de 6.7060 liradan başladı. Euro ise 7.3430 lira civarında seyrediyor.

Dolar son haftalarda tüm dünyada güçlenirken, koronavirüs vakalarının Türkiye'de hızla artmasıyla TL karşısındaki kazanımlarını son günlerde artırdı. Yeni günde de koronavirüs salgını, salgının yayılma hızı ve ekonomik etkileri kurda belirli olmaya devam edecek.