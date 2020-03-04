Dolar TL kuru bugün ne kadar? 4 mart 2020 dolar fiyatı

Dün küresel borsalarda Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisiyle hızlı yükselişler yaşanmıştı. Beklenti Fed'in 18 Mart'ta 50 baz puanlık indirime gideceği yönündeydi. Ancak Fed bu tarihi beklemeden dün sürpriz bir şekilde 50 baz puanlık indirim yaptı.

Bu kararın açıklanmasının ardından gün içerisinde bir hayli dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL 6.16'lardan 6.03'e kadar geriledi. Ardından 6.09'da dengelendi.

Dolar yeni 6.1124 liradan başladı. Normalde Fed faiz indirdikten sonra dolarda bir süre zayıflama olurdu. Ancak Fed'in son kararını olağanüstü koşullar altında aldığını unutmamak gerekiyor. Fed'i acele bir indirime götüren koronavirüs salgını ve salgının ekonomik etkileri oldu.

AŞI BULUNMADI SADECE FAİZ İNDİ

Fed'in faiz indirimi doğal olarak virüse karşı aşı bulunmasıyla eşdeğer tutulmuyor. Diğer bir deyişle salgının yarattığı ekonomik tehdit halen varlığını sürdürüyor.

Bunun yanında Türkiye'de 'Suriye' gerginliği de piyasları tedirgin etmeye devam ediyor. Bu sebeplerle kurun yönünde hem koronavirüs salgınının yayılma hızı hem de Suriye konusunda Rusya ile Türkiye'nin karşılıklı atacağı ya da atmayacağı adımlar etkili olmaya devam edecek.