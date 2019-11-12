Dolar, kritik görüşme öncesi aşağı yönlü

DOLAR SON DAKİKA! Dolar kritik görüşme öncesi düşüşte - 12 Kasım dolar kuru ne kadar?

Dolar kuru, Beyaz Saray'dan yaptırımlar konusunda gelen açıklama ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde gözlenen olumsuz seyrin etkisiyle gün içinde 5.79'un üzerini test ederken, piyasalar çarşamba günü yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesine odaklandı. 12 Kasım günü dolar/TL 5.7708'den el değiştirerek, aşağı yönlü başladı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien, dün yyaptığı açıklamada Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı hava savunma sisteminin ABD'de hoşnutsuzluk yarattığını ve Ankara satın aldığı Rus silahından "kurtulmadığı" takdirde ABD'nin Türkiye'ye yaptırım başlatabileceğini söyledi.

O'Brien,CAATSA adı verilen yaptırımlara atıfta bulunarak, "Türkiye bu yaptırımların etkisini hissedecektir" dedi. O'Brien yaptırımların Kongre'den iki partinin de desteğini alacağını ifade etti.

İletişim Başkanlığı'nden görüşmeyle yapılan açıklamada, "Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Görüşmelerde Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel meselelerin ele alınması, ayrıca terörizmin her türlüsüyle mücadelede dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak." denildi.

Haftaya 5.76 seviyelerinden başlayan dolar/TL dün 5.7960'a kadar çıkarak 23 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldikten sonra 5.77'lere gevşedi. 12 Kasım sabahı da aşağı yönlü bir trendde olan kur 5.7708'de

Yaptırım haberinin TL'yi olumsuz etkilediğini söyleyen analistler benzer para birimlerinde de negatif seyir olduğunu belirterek, TL'ye özel bir negatif ayrışma görülmediğini ve iki liderin görüşmesinin beklendiğini belirtildi.

Yarın aynı zamanda ABD'nin enflasyon verileri ve Fed Başkanı Powell'ın da konuşması olacak. Soru cevap kısmındaki açıklamalara göre analistler kurda hareket olabileceğini belirtiyor.

ABD ve Britanya perakende satışlar, Euro bölgesi ve Çin'in sanayi üretimi, Almanya başta olmak üzere küresel büyüme verileri hafta boyu izlenen faktörler arasında.

Türkiye'de çeyreklik işsizlik rakamlarının açıklanacağı haftada, Hazine'nin kasım ayı iç borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği iki yıl vadeli gösterge tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik getiri yüzde 12.27, beş yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvilin ilk ihracında ise ortalama reel bileşik getiri yüzde 3.27 oldu.

Hazine geçen hafta bir, dün yaptığı iki ihale ile piyasadan 4.77 milyar TL borçlandı. Hazine Kasım ayında toplam 21.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 15.4 milyar TL'si piyasadan, 0.6 milyar TL'si kira sertifikası ihracı yoluyla olmak üzere toplam 20.4 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.