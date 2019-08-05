Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolarda Çin sürprizi! 5 ağustos dolar kuru

Dolar/TL, ticaret gerilimiyle hareketli başladı

HABERTURK.COM

Dolar/TL haftaya hareketli başladı. Piyasalar geçen hafta Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi koyma kararının ardından haftaya Çin'in karşılığıyla uyandı. Çin, ABD tarım ürünlerinin durdurulacağını açıkladı. Dolar/yuan 11 yıl sonra 7 seviyesini aşarken, risk iştahının azalmasıyla gelişen ülke kurları da dolar karşısında düştü. 5 Ağustos sabahı dolar 5.55 seviyesinden 5.60 bandına çıktı

dolar

Dolar kuru, Fed kararının yarattığı kısa süreli dalgalanmanın ardından cuma günü Trump'ın Çin'e getirdiği ek vergilerle yeniden 5.60 üzerine çıkmış ancak haftayı 5.55 seviyesinde kapatmıştı.

Avrupa'da PMI ve dünya genelinde Merkez Bankaları toplantılarının izleneceği hafta öncesine Çin'den ABD'ye misilleme geldi ve piyasalarda bozulma başladı.

Çin, kamu şirketlerinden ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmalarını istedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar Çinli tarım şirketlerinin ticaret görüşmelerinin gidişatını izleyeceği ve Amerikan tarım ürünleri alımını durdurdukları belirtiliyor.

Offshore Yuan 11 yıl sonra dolar karşısında 7 seviyesini aştı ve Ağustos 2015'ten bu yana en büyük devalüasyon görüldü. Çin Merkez Bankası (PBOC) açıklamasında Yuan’ın sepet kurlar karşısında güçlü kalmayı sürdürdüğünü ve stabiliteyi korumak için kısa vadeli sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı. 

Dolar/TL de haberlerin ardından, yuan cephesindeki düşüşe paralel azalan risk iştahı nedeniyle sığ piyasada 5.62 seviyesine kadar çıktı.

5 Ağustos sabahı dolar kuru 5.60 seviyesinde. ;Euro ise 6.23 üzerinde

ABD 10 yıllıkları 1.80 altına inerken Asya borsaları da sert satışlarla yüzde 2 dolayında kayıpta. Altının onsu ise yüzde 1'e yakın primli ve 1450 dolar üzerine çıktı. Gram altın 261 TL üzerinde seyrediyor. Pariteler ise baskı altında.

Piyasalarda Çin’in Perşembe günü açıklanacak ticaret verileri yakından izlenecek. Temmuz ayında ihracatta yıllık yüzde 2,2 ve ithalatta yüzde 7,6 düşüş beklentisi ile beraber artan ticaret gerilimine yönelik projeksiyonlara bakılacak. 

Öte yandan Norveç, Yeni Zelanda, Avustralya, Hindistan, Filipinler ve Tayland merkez bankalarının faiz kararları izleniyor. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar son dakika! Dolar düşüşünü 3. aya taşıdı - Haberler
DÖVİZDolar düşüşünü 3. aya taşıdı
Dolar son dakika! Dolarda Trump sürprizi! 2 ağustos dolar kuru
DÖVİZPiyasalara Trump sürprizi, dolar hareketli
Dolar son dakika! Dolarda ibre terse döndü! Fed'in faiz kararı sonrası dolar! 1 Ağustos döviz kuru
DÖVİZPowell konuştu, dolarda ibre terse döndü
Dolar son dakika! Dolar Fed sonrası hareketli! 31 Temmuz döviz kuru
DÖVİZFed faiz indirdi, dolar hareketlendi
Dolar son dakika! Dolar Fed öncesi kritik ortalamayı test et! 30 Temmuz döviz kuru
DÖVİZDolar, Fed öncesi kritik ortalamayı test etti
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden iletişim atağı
DÖVİZTürkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden iletişim ...
Son dakika: Dolar fiyatı ne kadar? 1 Dolar kaç TL? (29 Temmuz 2019 dolar kuru)
DÖVİZDolar sert düştü
Dolar fiyatı SON DAKİKA! Bugün dolar fiyatı ne kadar? 29 Temmuz
DÖVİZBugün dolar ne kadar?
Son dakika: Dolar/TL güne 5.70'in üzerinde başladı. 26 Temmuz 2019 dolarda son durum
DÖVİZDolar sert düştü
Dolar son dakika! İşte doları düşüren cümle! 25 Temmuz döviz kuru, dolar ne kadar?
DÖVİZİşte doları düşüren cümle...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X