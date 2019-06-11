Dolar/TL dün sabah yüksekten açmasının ardından Fed'in faiz indirmesi beklentisiyle oluşan küresel piyasalardaki olumlu havayla yönünü aşağı çevirdi ve gün içerisinde 5.76'ları gördü.

ABD Başkanı Donald Trump ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşürmediği için politikalarını "yıkıcı" olarak eleştirdi. Trump, dün yaptığı açıklamada 'keşke Fed üzerinde daha fazla kontrolüm' olsa diyerek Çin örneğini verdi ve Çin ile G-20'de anlaşılamaması durumunda 600 milyar dolarlık ürüne en az yüzde 25 ek vergi getireceğini yineledi.

Hatırlanacağı üzere, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verileri Fed'den bu yıl için faiz indirim beklentilerini kuvvetlendirmiş ve dolarda değer kaybına neden olmuştu. Önceki haftalarda 98 puanı aşan dolar endeksi 96'lı seviyelere indi.

Bankacılar piyasalardaki yükselişin Fed iyimserliğinden kaynaklandığını belirtirken küresel anlamda doların gerileyeceği ve Fdden 2 faiz indirimi beklentisi olduğu ağırlıklı görüş.

İşlemciler TL'nin de bu durumdan olumlu etkilendiğini vurgularken seçime kadar olumlu havanın sürebileceğini ve TL'nin Meksika pesosu ile birlikte en fazla değer kazanan para olduğunu belirtiyor.

11 Haziran sabahı dolar/TL 5.79 civarında dalgalanıyor.

Piyasalar Türkiye ve ABD arasındaki S-400 kaynaklı ilişkilerin durumunu izlemeye devam ederken içeride hazine ihaleleri ve Merkez Bankası'nın PPK toplantısı takip ediliyor. TCMB'nin bu toplantıda faiz indirmesi beklenmiyor ancak yılın geri kalanında ortalama beklenti 250 baz puan indirim.

Öte yandan Hazine, dün gerçekleştirdiği iki ihalede piyasadan ROT dahil 5.94 milyar TL, kamudan 1.5 milyar TL borçlandı ve ihalede kuponsuz tahvilde bileşik faiz yüzde 24.45, TÜFE'ye endeksli 5 yıllık tahvilde ortalama reel faiz yüzde 4.15 oldu.

Hazine bu ay toplam 11.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9.3 milyar TL'si piyasadan, 500 milyon TL'si kira sertifikası yoluyla toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.