Dolarda kritik hafta

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Dolar kuru geçen haftayı sınırlı dalgalanmayla geçirerek 7.4170 seviyesinden kapatırken yoğun haber akışının olduğu 25 Ocak haftasının ilk işlem gününe de yatay başlıyor ve 7.4175'ten el değiştiriyor

Döviz piyasasında için gözler bu hafta yurtdışından gelecek haberlerde. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmasıyla başlanacak haftada Fed toplantısı bir diğer önemli gündem maddesi. Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmese de ekonomik göstergeler üzerine değerlendirmeleri ve sözlü yönlendirmeler dikkatle izlenecek.

Piyasalar, yani Başkan Biden ile birlikte gelecek canlandırma paketine yönelik gelişmeleri de yakından izliyor.

Türkiye'de önemli bir veri akışının bulunmadığı haftada TCMB'nin yenflasyon raporu ve meclisin açılıyor olması nedeniyle gündeme gelmesi beklenen reform paketi öne çıkan gündem maddesi.