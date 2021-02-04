Dolarda son durum

Dolar kuru, TCMB'nin sıkılık vurgusuyla geçen hafta 7.30'dan 7.09'a indikten sonra gelen kâr realizasyonu sonrası bir süre dalgalansa da enflasyon verileri sonrası 7.15 bandında sakin.
Beklentileri aşarak yüzde 14.97 gelen yılın ilk enflasyon verisinin ardından kurda carry trade ve sıkılaşma beklentisiyle hafif aşağı yönlü kırılma görülmüştü. 4 Şubat sabahı dolar/TL 7.1617 seviyesinde
Piyasalarda dolar endeksi cephesindeki seyir ve yurtiçi yerleşiklerin Türk lirasına geçiş isteği kısa vadeli yaklaşımda etkili olmaya devam edecek.
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