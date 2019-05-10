Dolarda sahur etkisi

Dolar/TR, dün 6.16 seviyelerinden başladığı günde kademe kademe yükselerek 6.25 seviyesini gördü. Kurdaki yukarı yönlü trendin hızlanması sonrası Merkez Bankası iki adım birden atarak Türk Lirası'na destek oldu.

İlk olarak 1 hafta vadeli repo ihaleleri üzerinden piyasaları fonlamayı durduran Merkez Bankası, gecelik faize geçerek örtülü olarak faizleri yüzde 24'ten yüzde 25.5'a çıktı ve ek sıkılaştırmaya gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),ikinci adımıyla rezerv opsiyon mekanizmasında değişikliğe gitti ve Türk Lirası zorunlu karşılık oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdi. Ayrıca, yabancı para zorunlu karşılıkları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırarak döviz rezervi yakmadan piyasalara müdahale etti.

Bankadan yapılan açıklamada " Türk Lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi beklenmektedir." denildi.

Dolar kuru iki karar sonrası sınırlı bir tepki verdi ve günü 6.1920'den kapattı. Ancak Dolar/TL, işlemlerin sığ olduğu spot piyasada sahur vakti bankalararası işlemlerde gelen satışla 6.05'e kadar sert düştü. Analistler bu esnada Asya'daki bazı stop/loss seviyelerinin de çalıştırıldığını belirtiyor.

Düşen dolarla birlikte Dün 7.05'i gören euro 6.90 altına, sterlin 8 lira altına geriledi. Kayıplar yüzde 2'yi buldu.

Erken piyasada ise dolar/TL, ABD'nin yürürlüğe soktuğu ek gümrük vergileriyle birlikte yeniden yukarı yönlü harekete geçti. 10 Mayıs sabah saat 8 itibarıyla dolar kuru 6.15 TL'nin üzerinde. Euro 6.90 TL ve sterlin 8 liradan el değiştiriyor. Türkiye piyasalarının açılmasıyla kurdaki bandın netleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i 494 baz puanla Eylül'den beri en yüksek seviyesini koruyor. MSCI Türkiye ETF'i ise yüzde 1,3 düşüşte.