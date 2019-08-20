Dolar kurunun dar banttaki hareketi dün Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklar hamlesiyle 5.45 - 5.60 arasındaki oynaklığın dışına çıktı.

Merkez Bankası dünkü açıklamasında Türk Lirası zorunlu karşılık (ZK) belirlemede "kredi büyümesi" kriteri getirdiğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası'nın son PPK toplantısının ardından Başkan Murat Uysal, ZK enstrümanının daha etkin kullanılacağını belirtmişti.

TCMB'nin yeni uygulamasıyla kredi büyümesi yüzde 10 ile yüzde 20 arasında olan bankalar ZK oranlarında 1 yıldan kısa vadeler için indirim sağlayacak. Böylelikle kredi büyümesi TCMB tarafından belirlenen kriterleri sağlayan bankaya teşvik uygulanmış olacak. ZK oranlarında kriterleri sağlayamayan bankalar için ise eski oranlar geçerli olacak.

Piyasaya bu hamleyle 20 - 22 milyar TL civarında likidite sağlanması beklenirken uygulamadan kamu bankalarının olumlu etkileneceği bekleniyor zira Yeni uygulamayla kriterleri karşılayan bankalar TCMB'de tuttukları TL cinsi ZK'lar için aldıkları faiz/nemalarda artış sağlayacak. Kriterleri sağlamayan bankalar ise faiz/nemada düşüş yaşayacak.

Öte yandan, 2019 başından bu yana kamu önderliğindeki kredi büyümesinin cari denge üzerindeki baskıyı artırıp artırmayacağı ve piyasalardaki güvenli liman arayışı nedeniyle dolar/TL 5.56 seviyesinden sert yükseldi ve 5.65 TL'yi aştı.

20 Ağustos sabahı dolar 5.70 üzerine çıkarken, euro da 6.30 seviyesini aştı. Spot altın fiyatı 1500 dolar bandındaki hareketini sürdürüyor ancak dolar/TL'de yaşanan yükseliş nedeniyle gram altın fiyatı 275 lirayı geçti.

Piyasalarda negatif fiyatlamaların yaşandığı geçen haftanın ardından yatırımcılar bu hafta Fed'in temmuz ayı toplantı tutanakları ile Powell'ın Jackson Hole kapsamındaki açıklamalarını takip edecek.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fed en az yüz baz puan faiz indirmeli" diyerek Powell üzerindeki baskısını sürdürüyor.