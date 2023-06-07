Dolar ve Euro'da yeni zirve

'Bu yıl 60 milyon turist bekliyoruz'

HABERTURK.COM / Ajanslar

Dolar ve Euro'da hafta başında hızlanan yükseliş bugüne de taşındı.

Dolar sabah saatlerinde 22.33 TL, Euro ise 24.07 TL'ye tırmanarak yeni tarihi zirvelerini gördü.

Dolar geçtiğimiz haftayı 20.92 liradan, Euro ise 22.59 liradan tamamlamıştı. Son yükselişlerle beraber dolar/TL haftanın ilk üç gününde şu ana kadar yüzde 6.7 artış kaydetmiş oldu.

Haftasonu Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Söz konusu atama ve Bakan Şimşek'in ilk açıklamaları piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Bakan Şimşek haftasonu devir teslim törenindeki ilk açıklamasında "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullandı. Şimşek şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluğun temel ilkeleri olduğunu vurguladı.

Şimşek'in göreve gelmesinin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi pazartesi ve salı günleri toplamda yüzde 5.3 yükseldi.

Analistler özellikle seçim döneminde serbest piyasa ve bankalararası piyasa arasında kurlarda farklılık yaşandığını ve şu anda dolar/TL'de yaşanan yükselişin bu makasın kapanmasıyla ilgili olduğunu belirtti.

DÜNYADA GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Küresel piyasalarda ise gelecek hafta Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararları bekleniyor. Bugün itibarıyla Fed'in yüzde 81.7 ihtimalle 14 Haziran'da faizi sabit bırakacağı fiyatlanıyor. Bankanın nihai faiz oranını şu anki seviyenin 25 baz puan üzerinde belirlemesi bekleniyor.

ECB'nin ise yüzde 90 ihtimalle gelecek hafta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, yılın geri kalanında toplamda 50 baz puan faiz artıracağı ve bu yıl faiz indirimi yapmayacağı tahmin ediliyor.

Beklentilerin netleşmeye başlamasıyla doların ana para birimleri karşısındaki dolar endeksinde bu hafta şu ana kadar yatay bir seyir izlendi. Geçen cuma 104 seviyesinin üzerine çıkan endeksi bu sabah itibarıyla 104.1 oldu.