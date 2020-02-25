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HaberlerDövizDolar son dakika: 25 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor?

Dolar 6.13'ün üzerine çıktı

Dün artan koronavirüs endişeleriyle dolar 6.15 liranın üzerine tırmanmıştı. Dolar haftanın ikinci gününe 6.1210 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise 6.13'ü aştı. Yeni günde de ana konu koronavirüs salgını ve salgının yayılma hızı olacak

dolar tl
HABERTURK.COM

Dün yeni haftaya 6.10 civarında başlayan dolar/TL artan koronavirüs endişeleriyle 6.15'in üzerine tırmanmıştı. 

Özellikle İtalya'da salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye, İran'da ise 12'ye yükselmesi koronavirüsün küresel bir probleme dönüşeceği korkusunu artırdı. 

 

Bu sebeple küresel piyasalarda büyük bir satış dalgası yaşanırken aralarında Türk Lirası'nın da bulunduğu gelişmekte olan para birimleri de dolar karşısında zayıfladı. 

Dolar yeni güne ise 6.1210 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise 6.13'ün üzerine tırmandı. Bugün gözler koronavirüs salgınında olmaya devam edecek. Salgının yeni ülkelere yayılması ve ölü sayısının artması korkuları artıracağından TL'nin dolar karşısında zayıflamasına yol açabilir. 

Buna karşılık virüsün kontrol altına alınmasına yönelik atılacak adımlar da piyasalar tarafından olumlu karşılanabilir.  

 

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