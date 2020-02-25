Dolar son dakika: 25 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar neden yükseliyor?

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Dün yeni haftaya 6.10 civarında başlayan dolar/TL artan koronavirüs endişeleriyle 6.15'in üzerine tırmanmıştı.

Özellikle İtalya'da salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 7'ye, İran'da ise 12'ye yükselmesi koronavirüsün küresel bir probleme dönüşeceği korkusunu artırdı.

Bu sebeple küresel piyasalarda büyük bir satış dalgası yaşanırken aralarında Türk Lirası'nın da bulunduğu gelişmekte olan para birimleri de dolar karşısında zayıfladı.

Dolar yeni güne ise 6.1210 liradan başladı. Sabah saatlerinde ise 6.13'ün üzerine tırmandı. Bugün gözler koronavirüs salgınında olmaya devam edecek. Salgının yeni ülkelere yayılması ve ölü sayısının artması korkuları artıracağından TL'nin dolar karşısında zayıflamasına yol açabilir.

Buna karşılık virüsün kontrol altına alınmasına yönelik atılacak adımlar da piyasalar tarafından olumlu karşılanabilir.