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Önceki gün 8.30'un altına gerileyen dolar/TL dün yeniden 8.47'ye kadar yükselmişti. Dolar yeni güne ise 8.48 liradan başladı. Sabah saatlerinde 8.53 liraya çıktı.

Doların dün küresel olarak değer kazanması TL karşısında da yükseliş yaşamasına yol açtı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in, aylık enflasyon oranlarının yıl sonuna doğru aşağı geleceklerini öngördüğünü söylemesi doların güçlenmesinde etkili oldu.

VARLIK ALIM PROGRAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Bunun yanında Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in tahvil alım programını azaltmaya "yakın zamanda" ve kademeli şekilde başlamasını istediğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, Fed'in bu yıl içinde veya gelecek yılın başlarında varlık alım programını azaltmaya başlama noktasına gelmesinin çok muhtemel olduğunu ifade etti.

Piyasalar tarafından dikkatle takip edilen bu açıklamalar Fed'in para politikasında beklenenden erken bir değişikliğe gideceği ihtimalini artırdı.