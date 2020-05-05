HABERTURK.COM

1 Mayıs'ta düşük hacimli piyasada dolar/TL'nin 7'nin üzerine tırmanmasıyla kurun dün bu seviyede tutunup tutunamadığı takip edildi. Beklentilerin üzerinde gelen nisan ayı enflasyonunun etkisi ve devam eden koronavirüs endişeleriyle dolar dün günü 7.02 liradan kapatmıştı.

Dolar salı gününe ise 7.0479'dan başladı.

RİSK İŞTAHINI DÜŞÜRENGERGİNLİK

Doların yükselişini destekleyen bir diğer mesele ise ABD ile Çin arasında ilişkilerin yeniden gerilmesi. İki ülke halihazırda koronavirüs öncesi ticaret konusunda önemli bir anlaşmazlık yaşıyordu. Beyaz Saray yönetimi son olarak ise koronavirüsün Çin'de bir laboratuvarda üretildiğine dair kanıtlar bulunduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında iplerin gerilmesi yatırımcının zaten kaçık olan risk iştahını daha da kaçırıyor.