Akaryakıt sektöründe gözler dolar kuru ve ürün fiyatlarında… Uluslararası piyasalarda motorin, geçen haftayı yukarı yönlü bir hareketle kapattı. Motorinin ton fiyatı, 590 dolardan 595 dolara çıktı.

Brent petrolde, çok ciddi bir oynaklık yaşanmadı. Brent petrol, 60 doların altında seyretti. Petrol, 58 doları da gördü.

Dolar kuru, Türkiye’nin, Suriye’deki terör yapılanmasına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’yla birlikte arttı. Kur, 5 TL 93 kuruşa kadar yükseldi.

7 KURUŞU POMPAYA YANSIYACAK

Bu veriler ışığında motorinde 16 kuruşluk bir artış hesaplanırken, Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verileceği açıklandı. Bu açıklamayla birlikte kur gevşedi ve 5 TL 80 kuruşun altına indi.

Motorinde, hesaplanan zam ihtiyacı 16 kuruştan, 9 kuruşa kadar geriledi. Bugün gece yarısı, 7 kuruşun pompaya yansıtılması, 2 kuruşun da “eşel mobil” kapsamında ÖTV’den karşılanması bekleniyor.

Peki, benzinde bir artış söz konusu mu? Uzmanlar, benzinde, bu hafta içinde “olağanüstü” bir gelişme yaşanmazsa bir değişiklik öngörmediklerini kaydetti.