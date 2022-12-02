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Domatesin fiyatı en çok kasımda arttı

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO), İstanbul'da kasım fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 28,22 ile domates olduğu bildirildi

Domatesin fiyatı en çok kasımda arttı
Domatesin fiyatı en çok kasımda arttı
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AA

İstanbul Ticaret Odasınca (İTO) tarafından Kasım 2022 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 19 ürünün fiyatı düştü, 68 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 28,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 25 ile battaniye, erkek giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 20,09 ile süveter, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubundan yüzde 18,29 ile diş macunu, erkek giyimi harcamaları alt grubunda yüzde 17,86 ile gömlek olarak kayıtlara geçti.

MUZ YÜZDE 17.29 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan muzun fiyatı yüzde 17,29 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 13,51 ile limon, konut harcamaları grubundan yüzde 9,73 ile fuel oil, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,42 ile lahana, yüzde 8,27 ile pırasa ve aynı gruptan yüzde 7,86 ile sivri biber olarak belirlendi.

Kasım ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Taze Fasulye 10,21
Yeşil Soğan 8,90
Soğan 7,00
Elma 5,88
Patates 5,33
Muz -17,29
Limon -13,51
Lahana -8,42
Pırasa -8,27
Ispanak -6,26
Kıvırcık Salata -4,63
Balık -3,72
Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)
Domates 28,22
Kabak 9,94
Salatalık 9,54
Sivri Biber -7,86
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)
Battaniye 25,00
Süveter-Erkek 20,09
Diş Macunu 18,29
Gömlek-Erkek 17,86
Gazete 15,97
Keten 15,38
Pantolon-Erkek 15,05
Kahve 14,80
Gazoz 13,88
Pirinç 13,56
Kuru Fasulye 13,15
Fuel Oil -9,73
Otel Oda Konaklama Ücreti -4,25
Kahvaltılık Margarin -2,80
Benzin -2,32

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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