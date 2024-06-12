Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Milletler Ligi üçüncü hafta ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak Filenin Sultanları, galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, "Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte FIVB Milletler Ligi Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı tarihi ve saati...