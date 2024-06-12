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        Haberler Bilgi Spor Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi üçüncü hafta maçı kapsamında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Hong Kong'da düzenlenen üçüncü etap maçında Tayland'ı set vermeden 3-0 ile geçen Filenin Sultanları, galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Zorlu mücadele öncesinde, "Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" soruları sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte VNL Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 20:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 20:22
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        1

        Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı için nefesler tutuldu. Milletler Ligi üçüncü hafta ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak Filenin Sultanları, galibiyet için parkeye çıkıyor. Peki, "Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları maçı hangi kanalda?" İşte FIVB Milletler Ligi Dominik Cumhuriyeti-Türkiye voleybol maçı tarihi ve saati...

        2

        DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

        Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı, 13 Haziran Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.

        3

        DOMİNİK CUMHURİYETİ-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

        4

        FIVB MİLLERLER LİGİ ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇ PROGRAMI

        12 Haziran Çarşamba: 12.00 Türkiye-Tayland

        13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

        15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye

        16 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya

        5

        MİLLİ TAKIM KADROSU

        Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda tedavisi devam eden milli orta oyuncu Zehra Güneş, yer almadı.

        VNL'nin 3. haftasında milli takımda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş, görev yapacak.

        6

        FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

        1-Polonya 24 puan

        2-Brezilya 22 puan

        3-İtalya 22 puan

        4-TÜRKİYE 21 puan

        5-Japonya 18 puan

        6-Çin 18 puan

        7-ABD 16 puan

        8-Kanada 15 puan

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