Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt!
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerdeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:08
Fenerbahçe'den kiralık olarak giden ve sarı-lacivertlilere geri dönen Dominik Livakovic, geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.
"SEÇİMLERİ BEKLEMEM GEREKİYOR"
31 yaşındaki eldiven, "Yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, bunu beklemem gerekiyor. Sonrasında durum daha netleşecektir." dedi.
Herhangi bir kulüp tercihi olup olmadığına dair ise, "Benim bir isteğim yok, önce Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım. Finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.