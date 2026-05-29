Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt!

        Dominik Livakovic'ten transfer iddialarına yanıt!

        Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kiralık olarak gönderdiği Dominik Livakovic, sarı-lacivertlilerdeki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'den kiralık olarak giden ve sarı-lacivertlilere geri dönen Dominik Livakovic, geleceğiyle ilgili gelen soruya yanıt verdi.

        2

        "SEÇİMLERİ BEKLEMEM GEREKİYOR"

        31 yaşındaki eldiven, "Yeni bir gelişme yok. Fenerbahçe'de seçimler yaklaşıyor, bunu beklemem gerekiyor. Sonrasında durum daha netleşecektir." dedi.

        3

        Herhangi bir kulüp tercihi olup olmadığına dair ise, "Benim bir isteğim yok, önce Fenerbahçe’nin ne söyleyeceğini görmek lazım. Finansal konulardan diğer tüm detaylara kadar ne söyleyeceklerini beklememiz gerekiyor." diye konuştu.

        4

        Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Girona'da forma şansı bulamayan Livakovic, ikinci yarıda Dinamo Zagreb'e kiralanmış ve burada 17 maça çıkmıştı.

        5
        ÖNERİLEN VİDEO

        Buse Varol-Alişan Tektaş çiftinin rötarlı tatili

        Bayram tatili için havaalanına giden Alişan ve Buse Varol çifti, kimliklerini kaybedince uçuşu kaçırdı. Yaşanan aksaklığın ardından çift, tatil planlarını bir sonraki güne ertelemek zorunda kaldı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        ABD: Anlaşmaya çok yakınız
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        Trump'ın yüzünün olacağı 250 dolarlık banknotta yeni gelişme
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        8 kent için 'sarı' alarm... Her yerde sağanak!
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Elektrikli Ferrari piyasayı karıştırdı
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        Yürek burkan paylaşımdan bir gün sonra hayatını kaybetti!
        İran füzeleri ateşledi
        İran füzeleri ateşledi
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Eğlence kabusa döndü! Dakikalarca baş aşağı kaldılar
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Bu sahillere gece girmenin cezası 699 bin TL!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        Meğer yapışkanlı not kağıtları tesadüfen bulunmuş!
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        'Aşk' sessizliği
        'Aşk' sessizliği
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Napolyon'un sofralarımızı değiştiren mirası
        Aşıklar Göcek'te
        Aşıklar Göcek'te
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Yapay zekanın yenemeyeceği meslekler
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        CIA'in başarısız casus kedi projesi
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!