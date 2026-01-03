Habertürk
        Dondurucu soğukta denizde kulaç attı

        Dondurucu soğukta denizde kulaç attı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Saim Gürel, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 10:15 Güncelleme: 03.01.2026 - 10:15
        Dondurucu soğukta denizde kulaç attı
        Hava sıcaklığının 4, deniz suyu sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü İnebolu'da, 54 yaşındaki Gürel, denize girmeden önce sahilde biriken karların üzerine yattı. Ardından Karadeniz'e giren Gürel, bir süre soğuk suda kulaç attı.

        Gürel'in arkadaşları ise sahilde kendisini kalın giysilerle takip etti.

        Saim Gürel, soğuk suyun hem sağlık hem de dinçlik açısından faydalı olduğunu söyledi.

        Kışları sürekli denize girdiğini belirten Gürel, "Burası Yiğit İnebolu. Deniz dışarıdan daha güzel, mis gibi. Çok güzel bir ortam. 2026'nın yüzme sezonunu açtık. Lapa lapa da kar yağıyor" ifadesini kullandı.

        Gün Başlıyor - 2 Ocak 2026 (Mamdani Kur'an-ı Kerim'e El Bastı)

        İstanbul'da 5 İlçede eğitime 1 gün ara. Meteoroloji'den çığ uyarısı. İsviçre'deki kayak merkezinde facia. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. DEAŞ şüphelileri adliyede. Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el bastı. Fransa'da sosyal medya yasağı. Erkek şiddeti 30 kadını mülteci yaptı. Zelenski'den yeni yıl mesajı. İran'da protestolar büyüyor. Trump'a babalık davası açtı. Kuzey Kore yeni yılı coşkuyla kutladı. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.  

        #Saim Gürel
        #kastamonu
        #İnebolu
