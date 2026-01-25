Dorgeles Nene: Kazanmayı çok istedik ama başaramadık
Fenerbahçe'nin oyuncularından Dorgeles Nene, Göztepe'yle 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından, "Kazanmayı çok istedik ama başaramadık" dedi.
Giriş: 25.01.2026 - 22:35 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:35
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin golünü atan Dorgeles Nene, karşılaşmayı değerlendirdi.
"KAZANMAYI ÇOK İSTEDİK AMA BAŞARAMADIK"
"Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyor. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız"
