        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Dorgeles Nene: Kazanmayı çok istedik ama başaramadık - Fenerbahçe Haberleri

        Dorgeles Nene: Kazanmayı çok istedik ama başaramadık

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Dorgeles Nene, Göztepe'yle 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından, "Kazanmayı çok istedik ama başaramadık" dedi.

        Giriş: 25.01.2026 - 22:35 Güncelleme: 25.01.2026 - 22:35
        "Kazanmayı çok istedik ama başaramadık"
        Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin golünü atan Dorgeles Nene, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "KAZANMAYI ÇOK İSTEDİK AMA BAŞARAMADIK"

        "Zor bir maç oldu. Hocamızın direktifleriyle birlikte hem ben hem Musaba sağda ve solda oynayabiliyor. Bugün 3 puanı çok isterdik. Kazanmayı çok istedik ama başaramadık. Bir daha puan kaybı yaşamamak için daha çok çalışacağız"

