Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Real Madrid ve CSKA Moskova'nın şampiyonluk mücadelesi vereceği Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu, 17-19 Mayıs'ta İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde gerçekleştirilecek.

Bu organizasyonun en tecrübeli isimlerini ise CSKA Moskova kadrosunda bulunduruyor. CSKA Moskova'da Andrey Vorontsevich 9'uncu, Kyle Hines ise 8. defa bu seviyede mücadele edecek.

DÖRTLÜ FİNAL'İN GEDİKLİLERİ

Daha önce bu organizasyonda 7'şer kez mücadele eden Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile İspanyol temsilcisi Real Madrid'de Felipe Reyes ve Sergio Llull, takımlarının Dörtlü Final'deki en tecrübeli isimleri olacak.

Bu 3 ismin yanı sıra CSKA Moskova'da Nikita Kurbanov da Dörtlü Final'de 7. defa mücadele etme hakkı kazandı.

EN FAZLA ŞAMPİYONLUK SLOUKAS VE HİNES'TA

Dörtlü Final'de yer alacak takımlar içinde en fazla şampiyonluk sevinci yaşayan basketbolcular üçer defayla Fenerbahçe Beko'dan Sloukas ile CSKA Moskova'dan Hines oldu.

Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli oyun kurucusu Sloukas, ilk 2 şampiyonluğunu Yunan temsilcisi Olympiakos'ta yaşadı. Sloukas, Olympiakos'la 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında mutlu sona ulaştı. Tecrübeli isim, Fenerbahçe'yle de 2016-2017 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli kupasını havaya kaldırdı.

Kyle Hines ise şampiyonluklarının 2'sini Sloukas'ın takım arkadaşlığını yaptığı dönemde Olympiakos'la yaşadı. ABD'li pivot, diğer şampiyonluğunu ise CSKA Moskova'yla 2015-2016 sezonunda finalde Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyetle aldı.

EN TECRÜBESİZ TAKIM ANADOLU EFES

Dörtlü Final'de yer alacak ekipler arasında Anadolu Efes'in kadrosundaki sadece 2 isim, kariyerlerinde daha önce bu seviyede mücadele etti.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Anadolu Efes, tarihi bir başarı elde ederek 18 yıl sonra Dörtlü Final oynamaya hak kazandı.

Lacivert-beyazlıların kadrosunda bulunan 17 isimden sadece Vasilije Micic ile Bryant Dunston'ın Dörtlü Final tecrübesi var.

Diğer 3 takım ise tecrübesiyle ön plana çıkıyor. CSKA Moskova'nın kadrosunda 18 isimden 11'i daha önce Dörtlü Final'de yer alırken, 10 oyuncu da şampiyonluk sevincini yaşadı.

Real Madrid'in kadrosundaki 16 basketbolcudan 12'si Dörtlü Final tecrübesi yaşarken, 12 isim de en az bir defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

Fenerbahçe Beko'nun 14 oyuncusundan 12'si ise daha önce Dörtlü Final, 8 oyuncusu da şampiyonluk yaşayarak tecrübeleriyle dikkati çekti.