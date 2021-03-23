İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Celta Vigo'nun takip ettiği isimler arasında Dorukhan Toköz'ün de olduğunu yazdı.

Real Betis'in de yıllık 1.5 milyon Euro'luk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında milli futbolcu konusunda çekişme yaşandığı kaydedildi.

Dorukan Toköz, Beşiktaş'taki son sezonuna girerken kulüpteki yıllık alacağının artırılması talebini iletmiş, siyah-beyazlı yönetim de Dorukhan'a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti.

24 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ta bu sezon oynadığı 21 lig maçında 10 kez ilk 11'de forma giydi.