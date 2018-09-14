Dover Athletic - Solihull Moors maçı istatistikleri

Dover Athletic ve Solihull Moors, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 6 puanlı Dover Athletic 23. sırada bulunuyor, Solihull Moors 16 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Dover Athletic, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Solihull Moors, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 398 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dover Athletic kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Solihull Moors sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Dover Athletic son haftadaki Dagenham & Rbridge müsabasında 1-0 yenildi.

Solihull Moors, Wrexham karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dover Athletic, 7 gol attı ve 9 gol yedi.

Solihull Moors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Solihull Moors, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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