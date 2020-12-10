Şirketlerin büyümek ve daha verimli bir şirket haline gelmek için kaynak bulmayı hedeflediği halka arz geliri bu kez ilginç bir amaç için kullanıldı. 4 Aralık'ta Borsa İstanbul'da halka açılan Kervan Gıda, halka arz geliri ile döviz almayı yeğledi. Türkiye'nin kurdaki yükseliş nedeniyle sorun yaşadığı bir dönemde dövizi yukarı taşıyacak bir adım atan şirket bu durumu KAP'a bildirdi. Şirket açıklamasında alınan döviz ile bankalardaki döviz cinsi borçları kapatacağını geri kalan tutar ile de Avrupa'da şirket satın alacağını duyurdu. Kervan Gıda elde ettiği gelirin yüzde 78'i ile ile döviz aldı. 263 milyon lirayı dövize yatıran şirket aldığı dövizin bir kısmı ile döviz borçlarını kapatacağını ifade etti. Geri kalan döviz ise Avrupa'dan şirket satın almak için kullanılacak.Yatırımcılar özellikle kapasite artırımı veya yeni yatırım yerine halka arz gelirini borç ödemekte kullanan şirketi eleştirmeye başladı.

337.5 MİLYON LİRA TOPLANMIŞTI

Kervan Gıda yaptığı açıklamada şirketin paylarının Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 26 – 27 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzına ilişkin sonuçların 30 Kasım 2020 tarihinde KAP'ta açıklandığını, şirket hisselerinin 4 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başladığı hatırlatıldı. Halka arz sonucunda bedelli sermaye artırımı yoluyla halka arz edilen 37.500.000 TL nominal değerli 37.500.000 adet paydan 337 milyon 500 bin TL brüt gelir elde edildiği ifade edildi.

YÜZDE 78'İ İLE DÖVİZ ALDI

Açıklamada, şirketin 22 Ekim 2020 tarih ve 2020/24 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen fon kullanım raporunun, 20 Kasım 2020 tarihinde KAP'ta ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı belirtilerek "Fon kullanım raporunda belirtildiği üzere, halka arzdan sağlanan gelirin yaklaşık yüzde 23'ü kullanılarak kısa vadeli 8 milyon 250 bin dolar ve 1 milyon 150 bin Euro tutarında banka kredisi kapaması gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yine fon kullanım raporunda belirtildiği üzere halka arzdan sağlanan gelirin Avrupa'da şirket satın alınması için kullanılacak olan yaklaşık yüzde 55'lik bölümü, bir kısmı dövize çevrilerek katılım bankalarındaki katılma hesaplarında değerlendirilmektedir" denildi. Bu işlemler sonucunda, kamuoyuna açıklanmış olan son finansal tablolardaki (30.09.2020) döviz açık pozisyonunun kapandığı ve döviz pozisyonunun pozitife döndüğü ifade edildi.