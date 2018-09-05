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'Bu karar ihracata hasar verir, yeniden değerlendirilmeli'

İhracat bedellerini 180 gün içerisinde Türkiye’ye getirme ve en az yüzde 80'inin bir bankaya yatırarak TL'ye çevirme zorunluluğu tartışma yarattı. Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında düzenlemeyi "İhracata darbe" olarak yorumladı. Kısa vadede Türkiye’nin “döviz” meselesine ilaç olacak gibi görünen düzenlemenin gerçeklikle hiç alakası olmadığını savunan Altaylı,bunun ihracatçıları çift fatura ve eksik beyanda bulunmaya zorlayacağını kaydetti.Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de dün Bloomberg HT yayına katılarak tebliği eleştirdi. Gülle, "71 bin ihracatçıyı ilgilendiren konuda keşke ihracat ailesi adına bizden de bir görüş alınsaydı. İşin açıkçası ihracatın hangi pazarda ne şekilde yapıldığını bu arkadaşların herhalde biraz daha sorgulaması gerekir. Bunun düzeltileceğiyle ilgili yüksek bir kanaat taşıyorum. Biz sistem içerisinde kalan, sürekli denetlenen ihracat firmalarıyız. Bu şekilde konunun tartışılması bile yarar sağlamayacaktır. Aklı selim olarak düzeltilecektir" dedi.

05.09.2018 - 10:15 | Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliği (İhracat Bedelleri Hakkında) dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedeller, ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek. Bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günü geçemeyecek. Söz konusu bedellerin en az yüzde 80'inin bir bankaya satılarak TL'ye çevrilmesi zorunlu olacak.


Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü yazısında düzenlemeyi değerlendirdi. Altaylı düzenlemenin ihracatçıları çift fatura ve eksik beyanda bulunmaya zorlayacağını kaydetti.

İşte Fatih Altaylı'nın o yazısı;

İhracata darbe

İhracatçılar ile ilgili yeni bir düzenleme yapıldı.

Buna göre ihracatçılar, ihraç ettikleri malın bedelini 180 gün içinde yurda getirmek ve bunun yüzde 80’ini bir bankada resmi kur üzerinden bozdurmak zorunda kalacaklar.

Kulağa hoş gelmekle beraber, aslında pek de doğru olmayan bir düzenleme olduğunu düşünüyorum.

Bu kısa vadede Türkiye’nin “döviz” meselesine ilaç olacak gibi görünüyor olabilir ama gerçeklikle hiç alakası yok.

İlk mesele 180 gün meselesi.

İhracatçının malını hangi vade ile nasıl pazarladığını bilmiyorsunuz ki, 180 günlük bir sınır getiriyorsunuz.

Belki daha uzun vadeyle satıyor!

Bu işin en basit kısmı.

Asıl sorun yüzde 80’ini bozdurma meselesi.

En büyük sektörümüzden, tekstilden bir örnek verelim.

Mesela adam Çin’den 1 milyon dolarlık ham ipek alıyor.

Bunu Türkiye’de emprime haline getiriyor.

50 bin dolar masraf ediyor.

Ve 1 milyon 100 bin dolara Avrupa’ya satıyor.

Bu parayı getirip bozdurduğu andan itibaren, bir kur değişikliğinde sermayesinden kaybetmeye başlayacak.

Bir sonraki ham ipek siparişini nasıl verecek!

Tabii ki veremeyecek.

Bu sefer 900 bin dolarlık mal alabilecek.

Ve birkaç ihracat sonrasında elinde sermaye kalmamış olacak.

Sadece o da değil.

İthal boyası sürekli zamlanacak.

Boyayı nasıl alacak!

Baskı makinası eskiyince yerine yenisini nasıl koyacak!

Diyelim ki, yatırımını dolar olarak geliri olduğu için dolar kredisi ile aldı.

Kredi borcunu nasıl ödeyecek!

Türkiye’nin ihracatının büyük bölümünün ithal ara mala ve ithal makina ve ekipmana bağlı olduğunu düşünürseniz, bunu tekstilden otomobile tüm ihracatçı sektörlere uyarlayabilirsiniz!

Alim olmasanız bile bu kararın Türkiye’nin ihracatını baltalamaktan ya da ihracatçıları çift fatura ve eksik beyanda bulunmaya zorlamaktan başka bir işe yaramayacağını anlayabilirsiniz!

Üstelik de Türkiye’yi Turgut Özal öncesine götürün bir uygulama olması da cabası…

 

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