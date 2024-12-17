Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna cevap

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u 4-3 yenen Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, emeklilik sorusunu yanıtladı.

EMEKLİLİK SORUSUNA YANIT

Maç sonrası konuşan Mertens, "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, stadlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi." dedi.

"Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Belçikalı yıldız, "Göreceğiz, göreceğiz" cevabını verdi.